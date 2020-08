Qui veut pousser Tina Glamour au suicide ? La mère d'Arafat dit tout

Logbo Valentine, plus connue sous le nom Tina Glamour, se prépare à commémorer le premier anniversaire de la mort de son fils Arafat DJ, décédé le 12 août 2019. La mère de Houon Ange Didier vient de laisser un message dans lequel elle dévoile que des personnes veulent la pousser au suicide.

Tina Glamour poussée au suicide ?

Mercredi 12 août 2020, cela fera un an que Houon Ange Didier, nom à l'état civil d' Arafat DJ, a quitté le monde des vivants. Le fils de Tina Glamour et de feu Houon Pierre a perdu la vie dans un accident de la circulation à Cocody-Angré. Le patron de la Yorogang, qui tenait le couper décaler, est décédé à l'âge de 33 ans alors que sa carrière connaissait une ascendance fulgurante. La Nation ivoirienne lui a rendu un vibrant hommage au cours de ses obsèques au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plateau. Des artistes de renom ont foulé le sol ivoirien afin de saluer la mémoire de l'ex-compagnon de Carmen Sama. Fally Ipupa, Sidiki Diabaté, Koffi Olomidé ou encore Davido et Roga Roga ont effectué le déplacement.

À quelques jours de la célébration du premier anniversaire de la mort du père de Rafna, ses parents et ses proches s'activent pour lui rendre un hommage. Mais la récente sortie de sa mère, Tina Glamour, fait naitre des interrogations. "Ma star, mon fils Adoré,... on me combat, on m’insulte, on dénigre ta MAMAN pour me pousser à me tuer, mais pour l'amour que j'ai depuis que je t'ai porté 9 bons mois, personne, je dis bien personne ne pourra m'enlever mon droit et titre de mère qui t'a lavé, soigné jusqu’à ce que tu deviennes ce que tu es devenu", a écrit Logbo Valentine sur son compte Instagram. Qui sont ces gens qui veulent donc pousser Tina Glamour au suicide ?

Et la génitrice du père de la Yorogang de poursuivre : "Tu me disais "MAMAN je t'aime plus que tout au monde". Je suis un être humain avec mes défauts et beaucoup de qualités. Le 12 de l’an 1 de ton décès, tu seras fier ! Que de la prière et pas de plaisanteries. Je t'aime à vie."