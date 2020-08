Macron et M. Issoufou pleurent Français et Nigériens tués à Kouré

Dimanche tragique pour des Français de l'ONG Acted et leurs guides nigériens. Ceux-ci sont tombés dans une embuscade meurtrière d'hommes armés non encore identifiés. Emmanuel Macron et Mahamadou Issoufou, directement touchés par la mort de ces huit humanismes, pleurent leurs compatriotes.

Morts de leurs ressortissants, Macron et Issoufou se consolent mutuellement

Zone de Kouré, à soixante kilomètres de Niamey, la capitale nigérienne, six Français, dont des salariés de l'ONG Acted, et deux Nigériens, un guide et un chauffeur, sont tombés sous les balles assassines d'hommes armés arrivés en ces lieux à moto. À en croire des sources proches du dossier, ces huit humanitaires tués « travaillaient pour soutenir les communautés nigériennes en difficulté, motivés par les valeurs d’humanité et de solidarité ». Et pourtant, leurs bourreaux, non encore identifiés, mais dont le mode opératoire s'apparente à celui des jihadistes qui sévissent dans la région, ont perpétré leur attaque en plein jour, 11H30 heure locale (10H30 GMT).

« La plupart des victimes ont été abattues par balle et une femme qui a réussi à s’enfuir a été rattrapée et égorgée. Sur place, on a trouvé un chargeur vidé de ses cartouches... On ne connaît pas l’identité des assaillants, mais ils sont venus à moto à travers la brousse et ont attendu l’arrivée des touristes. Le véhicule emprunté par les touristes appartient à l’ONG Acted », raconte l'ONG.

Emmanuel Macron, dont les compatriotes viennent ainsi d'être froidement abattus, a déclaré sur Twitter : « Plusieurs de nos compatriotes et des Nigériens ont été lâchement assassinés hier au Niger au cours d'une attaque meurtrière. Je partage la douleur de leurs familles et de leurs proches. Certains étaient engagés pour la plus altruiste des missions : aider les populations. »

En réaction à cette attaque, Mahamadou Issoufou, a adressé ce message au Président français : « Je condamne l’attaque terroriste, lâche et barbare perpétrée ce dimanche dans la paisible localité de Kouré », avant d'ajouter : « J’adresse mes condoléances au Président Emmanuel Macron, dont l’engagement à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme est sans faille. » En réponse à ce tweet, le locataire de l'Élysée a ainsi rassuré son homologue nigérien : « Mes condoléances au peuple nigérien cher Issoufou Mahamadou. Nos pays sont frappés, mais notre détermination à lutter contre les groupes armés terroristes demeure intacte. Le combat se poursuit. »

L'ONG Acted a par ailleurs prévenu : « Ce crime odieux ne doit pas rester impuni, et ne nous détournera pas de notre engagement à soutenir le peuple nigérien. »