Accusé de rouler pour Drogba: Danho Paulin clarifie sa position

Ministre des Sports, Danho Paulin a été présenté par plusieurs médias comme un soutien de Didier Drogba. Le membre du gouvernement aurait dans ce sens fait pression pour la validation du dossier de candidature de l’ancien attaquant des Eléphants. Dans une note, le ministre a répondu à ces accusations.

Danho Paulin nie des actions en faveur de Drogba

Selon plusieurs médias ivoiriens, l’immixtion d’un membre du gouvernement ivoirien favorable à Didier Drogba dans le travail de la Commission électorale aurait abouti à la validation de la candidature de l’ancien attaquant de Chelsea et à un blocage au sein de l’instance. Ce ministre serait Danho Paulin Claude en charge du département des Sports au sein du gouvernement. Dans un communiqué lundi, celui qui est également maire d’Attécoubé a réfuté ces accusations et assuré qu’il garde la même position dans ce processus, à savoir « apporter ses conseils en vue de maintenir la sérénité, les valeurs de la convivialité et de la fraternité, d’éviter les tensions sociales ou blocages administratifs ». « Le ministère des Sports trouve déplorable toutes les tentatives visant à l’impliquer dans les décisions en cours à la FIF ou les dérives internes à venir », précise la note signée de Lydie Yao-Dogba, Directrice de la Communication au sein du ministère des Sports.

Les pro-Drogba jubilent

Du côté des partisans de Didier Drogba, ces accusations sont la preuve que les adversaires de l’ancien Ballon d’or africain sont en difficulté. Confortés par l’annonce via Copa Barry de la validation de la candidature de leur idole pour le scrutin du 5 septembre, ils attendent désormais l’annonce officielle de la Commission électorale de la FIF qui se fait toujours attendre. Selon plusieurs sources, cette commission présidée par l’ancien ministre des Sports René Diby a validé les candidatures de Didier Drogba, Idriss Diallo et Sory Diabaté. Cependant, plusieurs désaccords au sein de l’instance sont rapportés. Ce mardi s’annonce donc décisif pour la suite de ce processus.