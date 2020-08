Covid-19: Une des filles de Vladmir Poutine a testé un vaccin russe

Le président russe Vladmir Poutine a annoncé ce mardi que son pays a mis au point un vaccin contre le covid-19. Le vaccin a été baptisé Spoutnik en référence au premier engin spatial envoyé dans l’espace par l’URSS. L’une des filles du patron du Kremlin a même reçu une dose du produit

Vladmir Poutine gagne la course au vaccin ?

C’est l’une des interrogations depuis le début de la pandémie de covid-19. Quel pays sera le premier à produire un vaccin contre le virus apparu en novembre 2019 en Chine. A ce sujet, le président russe Vladmir Poutine n’a aucun doute. La Russie a remporté selon lui ce pari. « Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré », a déclaré ce mardi Vladmir Poutine.

Le vaccin nommé « Spoutnik V » a été testé selon le président russe sur l’une de ses filles. « Je sais qu’il est assez efficace », a assuré le dirigeant. Selon les autorités russes, la phase 3 des essais de ce vaccin débute mercredi quand sa production à grande échelle est prévue pour septembre.

Vladmir Poutine vante une « immunité durable »

Développé par le Centre de recherches en épidémiologie et microbiologie Nikolaï Gamaleïa, le Spoutnik V, selon Vladmir Poutine, « donne une immunité durable». Alors que le monde compte à ce jour plus de 20 millions de cas de maladie à covid-19 parmi lesquels 737.033 décès sont à déplorer, les autorités russes ont annoncé avoir reçu une précommande de « plus d’un milliard de doses » pour 20 pays à travers le monde.

La Russie, faut-il le préciser compte à ce jour 897 599 de cas de maladie à covid-19. « Des améliorations techniques sont en cours d'élaboration pour augmenter la production sur les sites d'un certain nombre de fabricants nationaux. Un certain nombre de pays ont déjà manifesté leur intérêt", a de son côté expliqué le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko.