Debordo pleure Dj Arafat: ''Les gens convoitent ta femme''

L’artiste Couper décaler Debordo Leekunfa a rendu un vibrant hommage à Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

Debordo Leekunfa: ‘’Les autres nous ont divisés, les autres t’ont tué‘’

Debordo Leekunfa a eu une pensée pieuse ce mercredi 12 août 2020 à l’endroit de son ami de très longue date, Dj Arafat, décédé il y a exactement un an jour pour jour. Dans une publication en hommage au Daishikan, Le Mimi persiste et signe que son ex ami a été dérouté spirituellement. ‘’Je n’ai plus d’amis. Je me méfie des autres. Les autres sont des hypocrites et méchants. Je ne suis plus ouvert car j’ai compris; ils sont à mes trousses. Les autres nous ont divisé, les autres t’ont tué, les autres font semblant mais avec le courage, je dirai tout un jour. Les autres t’ont sacrifié‘’, a-t-il écrit.

Avant d’ajouter: ‘’Les autres convoitent ta femme, les autres font semblant d’aimer tes enfants, les autres se ritualisent sur ta tombe, les autres font de la récupération pour des fins personnelles...Les autres ont fermé tes yeux au moment où j’essayais de les ouvrir. Les autres tomberont tôt ou tard. Tu ne me manques pas car tu me suis partout'', a-t-il ajouté.

Interdit de mettre les pieds sur les lieux où se déroulent les festivités en hommage à Arafat, en raison certainement des nombreuses disputes avec le boss de la Yorogang, Debordo a tout de même trouvé une autre manière pour saluer la mémoire de son frangin. ‘’Mais comme l’émotion est nègre, je suis interdit sur le site de la marche organisée en ton honneur. J’aurais tellement voulu y participer‘’, a-t-il déploré. ‘’Je terminerai en beauté avec un clip digne de ton accomplissement sur terre‘’, a annoncé Le Mimi.