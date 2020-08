Alassane Ouattara en visite dans la Marahoué avant la Présidentielle

Alassane Ouattara sera en visite d'État dans la région de la Marahoué du 23 au 26 septembre 2020. Le ministre Sidiki Diakité, président du Comité des visites, est donc en plein dans les préparatifs de cette visite avec les cadres et ressortissants de cette région.

Alassane Ouattara dans la Marahoué, « le meilleur pour la fin »

Dans le cadre des visites d'État initiées depuis son accession à la Magistrature suprême, Alassane Ouattara a parcouru des régions et départements ivoiriens en vue de non seulement communier avec les populations et toucher du doigt leurs problèmes existentiels, mais aussi et surtout de booster le développement de ces localités.

C'est donc dans cette dynamique que la quasi-totalité des 31 régions ivoiriennes a été parcourue par le Chef de l'État. Aussi, en septembre, juste à un mois de l'élection présidentielle de 2020, le Président Ouattara sera en visite dans la région du Moronou (du 9 au 12 septembre), puis celle de la Marahoué (du 23 au 26 septembre 2020).

À cet effet, Sidiki Diakité, ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, par ailleurs président du Comité des visites d’Etat dans les régions, s'active avec son équipe pour les préparatifs de ces visites. Aussi, jeudi 13 août, à l’hôtel du District au Plateau, le ministre Diakité a-t-il rencontré les populations, cadres et élus de la Marahoué (Bouaflé, Zuenoula et Sinfra) pour finaliser ces préparatifs.

« Sur les 31 régions, la Marahoué sera la dernière étape. Cette dernière étape se situe dans l’ordre de programmation et non dans l’ordre d’importance. La mémoire collective retient toujours les derniers moments. Je ne doute pas que vous allez relever le défi de la mobilisation. »

Zoro Bi Épiphane, Secrétaire d’État au Renforcement des capacités et cadre de la région, a pour sa part exprimé sa joie et celle de ses parents de recevoir enfin une visite d'État dans leur région après 60 ans d'attente.

« La Marahoué n’a jamais reçu de chef d’État. Nous avons attendu quelquefois avec un peu de découragement », a déclaré le Magistrat, avant d'ajouter : « Le président Ouattara a gardé le meilleur pour la fin. Nous sommes la prunelle des yeux du chef de l’État. »