FIF - Candidature de Drogba: Copa Barry lance un nouvel appel

Partisan engagé de Didier Drogba dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Copa Barry, ex-international ivoirien, a adressé un message aux soutiens de l’ancien capitaine des Éléphants. C’est sur les réseaux sociaux que le champion d’Afrique 2015 s’est exprimé. Il a notamment invité les partisans de Didier Drogba à la mobilisation en vue des élections à la FIF.

Copa remobilise pour Drogba

En début de semaine, Sidy Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé la suspension de la Commission électorale présidée par René Diby. Le patron de la Fédé a mis en avant plusieurs manquements pour justifier sa décision. En cause, la candidature de Didier Drogba.

Farouche partisan de l’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Copa Barry s’est prononcé sur cette situation dans une publication ce vendredi. L’ancien joueur de l’Asec s’est dit étonné par ce blocage.

« En début de semaine, vous et nous attendions le communiqué confirmant la candidature de Didier par la CEI. Au grand étonnement de tous, nous assistons à un scénario inédit. Je ne vais pas rentrer dans les détails car vous les connaissez », a-t-il écrit.

Cet épisode semble-t-il, n’a guère entamé la détermination de Copa. « Mon engagement et mon amour pour Didier Drogba ne sont plus à prouver. Même pour celui qui ne l'aime pas, il faut reconnaître la grandeur de cet homme et ce qu'il symbolise », a souligné l’homme aux 99 sélections avec les Éléphants.

Drogba « est le seul qui rassemble »

Dans son post, Copa Barry n’a pas manqué de mettre en avant les qualités de rassembleur de l’ancien numéro 11 de Chelsea. A l’en croire, Didier Drogba « est le seul qui rassemble le Nord, le Sud, le Centre, l'Est et l'Ouest ».

Comme il l’a plusieurs fois souligné, l’ancien portier a présenté une fois de plus son ex-capitaine comme une chance pour le football ivoirien.

« Allons aux élections; soyons fair-play ; respectons les règles et faisons le bon choix pour la renaissance du football ivoirien. Soutenons Drogba dans le respect des autres », a-t-il conclu.