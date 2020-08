Football: Coup de tonnerre à Barcelone, Messi veut partir!

Le monde du football pourrait connaitre un véritable cataclysme cet été. Déçu par la politique du FC Barcelone, Lionel Messi aurait pris la décision de quitter le club dès cet été. L’attaquant argentin est notamment annoncé en Angleterre.

Léo Messi prêt à quitter le Barça?

Joueur du FC Barcelone depuis 2000, Lionel Messi est un élément, sinon l’élément clé du club espagnol depuis plusieurs saisons. C’est simple, la Pulga comme on le surnomme a inscrit 634 buts en 731 matchs avec l’équipe première du Barça. Sextuple ballon d’or, le natif de Rosario est considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur de l’histoire. Cependant, l’histoire entre Léo Messi et le Barça pourrait se terminer cette saison. A en croire le journaliste brésilien Marcelo Bechler, Messi aurait pris la décision de quitter Barcelone dès cet été. Le joueur de 33 ans selon le confrère serait mécontent de la politique sportive du club catalan. Cette décision vient donc donner du crédit aux rumeurs de départ évoquées après l’humiliation subie par Barcelone face au Bayern en Ligue des Champions. Ce d’autant plus que Marcelo Bechler est le journaliste qui a annoncé en premier le départ de Neymar vers le PSG en 2017.

Qui pour s’offrir Messi?

Si la probabilité que cette information soit un moyen pour Léo Messi de mettre la pression sur ses dirigeants afin d’obtenir de meilleures garanties sportives est grande, les transferts de Neymar et de Cristiano Ronaldo ont récemment montré que tout reste possible sur la planète foot. Il n’est donc pas farfelu de spéculer sur les possibles destinations du ballon d’or argentin. A ce jeu, Manchester City tiendrait la corde. Doté de solides arguments financiers, le club anglais possède également l’avantage d’être entraîné par Pep Guardiola, technicien qui avait conduit Messi et le Barça sur le toit du football mondial. Du côté de la Catalogne, on joue la carte de la sérénité. Ainsi, un dirigeant a rappelé que le clause libératoire de Messi est de 700 millions d’euros soit, plus de 458 milliards de Francs CFA. Cependant, le joueur à qui il ne reste plus qu’une année de contrat posséderait une clause lui permettant de quitter son club formateur libre cette saison.