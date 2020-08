Football, Manchester: Eric Bailly se rapproche de la sortie

Remplaçant lors du match de demi-finale de Ligue Europa face au FC Séville, Eric Bailly n’entre clairement pas dans les plans du coach de Manchester United. L’avenir de l’international ivoirien s’inscrit plus que jamais en pointillés du côté de Manchester.

Eric Bailly recule à Manchester United

C’est depuis le banc de touche que l’international ivoirien Eric Bailly a suivi la défaite de Manchester United face au FC Séville en demi-finale de la Ligue Europa ce dimanche. Battus 2-1, les Reds Devils ont évolué dans l’axe de la, défense avec Harry Maguire et Victor Lindelof. Titulaire en Ligue Europa, Eric Bailly a été pourtant laissé sur le banc par Ole Gunnar Solskjaer. Preuve que pour le technicien norvégien, l’international ivoirien de 26 ans n’est pas l’homme de la situation pour les rendez-vous importants.

Cette saison, l’ancien joueur de Villareal a disputé seulement 4 rencontres en championnat et 4 autres en Coupe d’Europe. S’il a été longtemps blessé, Eric Bailly est cependant devenu le 3e choix dans la hiérarchie en défense centrale. L’ivoirien est dépassé par Harry Maguire et Victor Lindelof. C’est donc une saison difficile qui vient de s’achever pour le champion d’Afrique 2015 dont l’avenir semble loin de Manchester United.

Départ inévitable pour Eric Bailly?

Arrivé à Manchester United pour 38 millions d’euros, soit près de 25 milliards de Francs CFA en 2016, Eric Bailly était un choix de José Mourinho. L’ivoirien qui sortait d’une belle saison avec Villareal a réussi de belles prestations pour ses premiers mois à United. Mais, ces dernières saisons, le natif de Bingerville a été en proie à de nombreux pépins physiques et peine à retrouver son niveau. Manchester United qui ne voit plus en lui le joueur capable d’épauler Harry Maguire, s’est lancé à la conquête d’un nouveau défenseur central.

Les noms du sénégalais Kalidou Koulibaly et du brésilien Gabriel sont ainsi évoqués. Si un de ces deux joueurs venait à débarquer à Old Trafford, Eric Bailly se retrouverait 4e dans la hiérarchie en défense centrale. Annoncé sur les tablettes de Lyon et du Milan AC, le champion d’Afrique 2015 a donc tout intérêt à envisager un départ du nord de l’Angleterre afin de pleinement relancer sa carrière.