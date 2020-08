Mali: Tentative de coup d'Etat en cours dans le pays?

Situation confuse ce mardi au Mali. Tôt ce matin, plusieurs témoins cités par les médias internationaux ont fait état de coups de feu entendus dans le camp militaire de Kati, ville située près de Bamako. Depuis, les rumeurs les plus folles ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux notamment.

Coups de feu entendus au Mali

Tôt ce matin, des coups de feu ont été entendus au camp militaire de Kati au Mali. Selon le confrère Jeune Afrique, il s’agit d’échanges entre des militaires venus à bord de véhicules 4X4 et les militaires présents dans le camp. Pour l’heure, aucune information tant sur le bilan de ces supposés affrontements ainsi que sur leurs raisons, n’a été transmise.

Cependant, plusieurs représentations diplomatiques au Mali ont invité leurs ressortissants à « rester chez eux ». La Mission des Nations Unies (MINUSMA) a même invité son personnel à « éviter la zone de Kati » et ce, jusqu’à nouvel ordre. C’est donc la confusion ce mardi au Mali où certains responsables politiques et militaires auraient été arrêtés. Selon Financial Afrik, l’ambassade de Norvège au Mali aurait évoqué une possible tentative de coup d’Etat.

Situation tendue au Mali

C’est donc une nouvelle étape dans la situation difficile que traverse le pays d'Afrique de l'ouest qui pourrait être franchie ce jour. Ces évènements interviennent alors que le pays est secoué depuis plusieurs semaines par une grave crise politique. L’opposition à travers d’importantes manifestations réclame le départ du président Ibrahim Boubacar Kéita. Conduits par l’Imam Dicko, les partisans de l’opposition projetaient de nouvelles manifestations cette semaine.

Sans doute que la suite de leur action sera conditionnée par les évènements actuellement en cours dans le pays. Pour rappel, plusieurs missions de médiations menées notamment par la CEDEAO ces dernières semaines se sont soldées par des échecs. Le président Ibrahim Boubacar Kéita a un mandant qui court jusqu’en 2023.