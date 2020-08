Football, Suisse: L'Ivoirien Roger Assalé testé positif au covid-19

Joueur des Young Boys de Berne en Suisse, Roger Assalé a été testé positif au covid-19. L’international ivoirien qui revient d’un prêt à Léganès a été placé en quarantaine.

Roger Assalé positif au covid-19

C’est une situation dont il se serait bien passé. De retour d’un prêt en Espagne du côté de Léganès, Roger Assalé a été testé positif au covid-19. C’est le Young Boys Berne, club suisse où il évolue qui a livré l’information. Selon le club, l’équipe entière s’est soumise à un test avant la reprise de l’entrainement et seul Roger Assalé a été test positif. Ne présentant aucun symptôme, l’ancien joueur du Tp Mazembe a été placé en quarantaine et ne pourra donc pas reprendre l’entrainement collectif avec son club. Auteur de deux buts en 14 apparitions cette saison avec Leganès en Liga, le joueur de 26 ans pourrait quitter le club suisse dans les prochaines semaines.

Roger Assalé en France ?

Ne possédant plus qu’une année de contrat avec les Young Boys Berne, Roger Assalé est annoncé en France. Suivi par plusieurs clubs de Ligue 1, l’ivoirien aux 20 sélections et 3 buts avec les Eléphants est notamment suivi par le FC Nantes, le FC Metz et le Stade Brestois. Intéressé l’hiver dernier par l’ivoirien, Montpellier aurait finalement choisi de se tourner vers d’autres pistes. Estimé à 6 millions d’euros soit environ 4 milliards de Francs CFA, Roger Assalé est un ailier vif qui compense son manque de présence physique par une excellente technique balle aux pieds et dans les petits espaces.

Champion de Côte d’Ivoire avec le Séwé de San Pedro, il a rejoint en 2014 le Tp Mazembe en RDC. Après 3 ans passés chez les Corbeaux de Lubumbashi, il a rejoint en 2017 la Suisse où il a marqué 44 buts en 129 matchs avec les Young Boys de Berne. Champion de Suisse en 2018 et 2019, il a formé avec Guillaume Hoarau un duo d’attaque efficace.