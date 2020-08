Divo : Un bandit abattu au cabinet d'un avocat, ce qui s'est passé

À Divo, quatre audacieux individus ont osé s'introduire dans le cabinet de justice d'un avocat afin de commettre un vol. Mal leur en prit, car la réaction des agents de police, qui se sont déportés sur les lieux, a été fatale à l'un des malfrats.

Quatre bandits au domicile d'un avocat à Divo

Les faits se sont déroulés le samedi 15 août 2020 à Divo, rapportent les services de la Police nationale. En effet, ce jour-là, il est environ 4 heures du matin quand maitre K.K.P constate la présence d'intrus à son cabinet. Il est clair qu'au regard de l'heure, ces individus ne sont pas de potentiels clients de l'homme de loi. Selon les informations fournies par la Direction générale de la Police nationale, l'avocat parvient à joindre les policiers. Me K..K.P les informe de la présence de malfrats dans son cabinet de justice, situé au quartier Plateau de Divo.

Sans perdre de temps, les agents de police se rendent sur les lieux. L'avocat a effectivement eu le nez creux en prévenant la police. Et pour cause, à leur arrivée les policiers tombent sur quatre individus en train d'escalader la clôture du cabinet de justice. Les bandits n'hésitent pas à ouvrir le feu sur les éléments de la police. La riposte est fatale à l'un des délinquants. Ce dernier est mortellement atteint par une balle. Deux bandits parviennent à prendre la fuite. Moins chanceux, KKS, âgé de 21 ans, se disant vendeur de poulets, est appréhendé par les agents de police. Nous apprenons qu'une machette, une barre de fer, une tenaille et une houe, ayant permis aux lascars d'avoir accès au cabinet de l'avocat, ont été retrouvées sur les lieux.

Il faut saluer la promptitude avec laquelle les policiers ont réagi. Cela a empêché les scélérats de mettre en exécution leur plan lugubre.