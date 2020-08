Les femmes de l'opposition veulent marcher sur la CEI, ce vendredi

Après la marche éclatée de la coalition des jeunes de l'opposition et de la société civile, c'est au tour des femmes de rentrer dans la danse en annonçant une marche de protestation contre la candidature d'Alassane Ouattara. Elles ont pour ce faire adressé un courrier au ministre de la Sécurité et la Protection civile pour encadrer leur marche.

Après les jeunes, les femmes de l'opposition annonce une marche

Jeudi 13 août 2020, des militants de l'opposition ivoirienne et de la société civile descendaient dans la rue à travers de nombreuses villes ivoiriennes pour protester contre la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2020. Candidature qu'ils jugent anticonstitutionnelle. Mais ces manifestations, non autorisées selon Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, ont été émaillées de violences et réprimées par les forces de l'ordre.

Les femmes des plateformes EDS, CDRP et des partis politiques URD et Lider veulent également emboîter le pas aux jeunes en annonçant également une « marche pacifique de protestation », ce vendredi 21 août 2020. « La manifestation se déroulera à Cocody, sur le boulevard Latrille et aura pour lieu de rassemblement l’hôtel communal dès 07 heures du matin et se terminera at carrefour Duncan, devant la Commission électorale indépendante (CEI) », a indiqué Marie Odette Lorougnon, Vice-présidente chargée de l’encadrement des femmes. Avant d’appeler le ministre de la Sécurité à prendre les « dispositions nécessaires pour la tenue, sans heurt, de cette manifestation pacifique ».