Candidature de Drogba : Copa à Abidjan en attendant Yaya Touré ?

Ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba est candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Si les deux associations de joueurs membres de la FIF lui ont tourné le dos, l’ancien attaquant de Chelsea peut cependant compter sur le soutien de deux anciens cadres de l’équipe nationale.

Copa à Abidjan pour soutenir Drogba

Soutien indéfectible de Didier Drogba sur les réseaux sociaux, Barry Boubacar Copa, ancien gardien de but des Eléphants de Côte d’Ivoire va désormais faire plus que du virtuel. En effet, le héros de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2015 est arrivé à Abidjan pour soutenir le candidat déclaré dans sa quête de la présidence de la Fédération ivoirienne de football.

C’est dans une vidéo postée jeudi que l’ancien gardien de Lokeren a marqué sa présence sur le sol ivoirien. La vidéo le met en scène en compagnie de Didier Drogba et de l’ancien défenseur international Marc Zoro.

Dans l’enregistrement, les deux derniers cités souhaitent «bonne arrivée » à Copa Barry; le tout, dans une atmosphère des plus détendue qui contraste avec la situation actuelle à la FIF.

Yaya Touré aux côtés de Drogba ?

Copa Barry pourrait ne pas être le seul ancien de la génération dorée des Eléphants à rejoindre le QG de Didier Drogba. De fait, plusieurs sources font état de l’arrivée prochaine à Abidjan de Yaya Touré. L’ancien capitaine des Eléphants qui est à ce jour le joueur ivoirien au palmarès le plus fourni, pourrait débarquer sur les bords de la lagune Ebrié.

Discret mais ferme sur son engagement aux côtés de Didier Drogba, l’ancien joueur de Manchester City a récemment fait part de sa volonté de s’impliquer davantage dans les organisations liées au football, notamment, l’AFI.

Le processus électoral à la FIF est toujours suspendu, en attente de l’AG extraordinaire du 29 août dont le camp du meilleur buteur de l'histoire des Eléphants ne veut pas en entendre parler.