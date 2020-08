Football: Bonne nouvelle pour l'Ivoirien Serge Gnabry

International Allemand d’origine ivoirienne, Serge Gnabry qui s’est brillamment illustré avec le Bayern Munich lors de la demi-finale de Ligue des champions qui a opposé son club à l’Olympique Lyonnais, a été récompensé par l’UEFA.

Serge Gnabry, meilleur joueur en demi-finale

Double buteur face à l’Olympique Lyonnais en demi-finale de Ligue des Champions, Serge Gnabry a écœuré à lui tout seul la défense des Gones. Intenable dans son couloir, l’ailier international allemand d’origine ivoirienne a surclassé l’autre ivoirien du match, Maxwell Cornet. Le brillant match réalisé par le joueur de 25 ans n’a pas échappé à l’UEFA.

Ainsi, en plus d’avoir porté son équipe, le joueur passé par West Bromwich peut se targuer d’être le meilleur joueur des demi-finale de l’édition 2020 de la Ligue des Champions. Déjà buteur lors du match face au FC Barcelone, l’ancien joueur d’Arsenal et du Werder Brême s’est offert une autre prestation XXL. Cette saison, Serge Gnabry, c’est tout simplement 9 buts et deux passes décisives en 9 rencontres de Ligue des Champions.

Serge Gnabry n’a pas oublié la Côte d’Ivoire

International Allemand depuis 2011 où il a été appelé pour évoluer avec les moins de 17 ans de la Manschaft, Serge Gnabry aurait pu évoluer avec les Eléphants. Né d’un père ivoirien et d’une mère allemande, il a décliné l’approche de la Fédération ivoirienne pour évoluer avec le pays qui l’a vu naitre. Cependant, le feu follet n’a pas rompu les attaches avec le pays de son père.

Serge Gnabry a ainsi révélé avoir déjà passé des vacances en Côte d’Ivoire alors qu’il était encore adolescent. « C’était incroyable », témoigne-t-il quand il s’agit d’évoquer ce voyage en terre ivoirienne. Plus récemment, le jeune joueur s’est rendu en terre ivoirienne suivi par les caméras allemandes. Le joueur, selon nos informations, soutient des projets en faveur des personnes défavorisées en Côte d’Ivoire.