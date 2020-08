Election à la FIF: Didier Drogba déclaré candidat ce mardi?

Saisie par la Fédération ivoirienne de football (FIF), la FIFA s’est prononcée sur la question de la candidature de Didier Drogba à l’élection pour la présidence de l’instance en charge de l’organisation du football en Côte d’Ivoire. Dans un courrier, la FIFA a invité Sidy Diallo a renoncé à ses décisions portant sur la suspension de la Commission électorale et l’organisation d’une Assemblée générale extraordinaire.

Réunion autour de Drogba

Dans un courrier en date du 21 août 2020, la FIFA a instruit Sidy Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, de surseoir à l’organisation d’une Assemblée générale extraordinaire le 29 août et de lever la suspension de la Commission électorale de la FIF. Ces deux mesures, faut-t-il le rappeler, avaient été prises après des différends entre la FIF et la Commission présidée par René Diby autour de la candidature de Didier Drogba. Selon Sidy Diallo, des textes ont été violés afin de permettre à la star du football ivoirien d’être candidate à la présidence de la Fédé. Face à cette décision de la FIFA, le président sortant de la FIF a annoncé via un communiqué qu’une réunion du Comité exécutif de la FIF a eu lieu le 22 août 2020 afin « d’examiner le contenu » du courrier de la FIFA.

La candidature de Drogba validée ce mardi ?

Dans la note signée de Sidy Diallo, il est annoncé une réunion de la Commission électorale de la FIF ce 25 août 2020. Selon le courrier, la Commission électorale «se réunira le mardi 25 août 2020 à 10 heures afin d’entériner toute décision nécessaire par un vote conformément aux dispositions pertinentes du code électoral». En clair, on saura donc ce mardi la liste des candidats pour la présidence de la Fédération. En outre, une autre réunion du Comité exécutif de la FIF est prévue pour le 26 août, soit 24 heures après l’annonce de la liste des candidats. Quant au 29 août, les membres de la FIF auront en lieu et place d’une AG extraordinaire, une « réunion de concertation et d’information ». Les partisans de Didier Drogba peuvent donc espérer une bonne nouvelle dans les prochaines heures.