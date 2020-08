Samba David: "Disons non au parti Etat que nous impose Ouattara"

Samba David et la Coalition des indignés, s’insurgent contre la politique du deux poids deux mesures, adoptée par le gouvernement ivoirien dans le cadre de l’application de la mesure interdisant les manifestations sur la voie publique. Dans une note transmise à la rédaction d’Afrique sur 7.fr, l’organisation exige la libération immédiate des acteurs de la société civile, dont Pulchérie Gbalet, et les responsables des formations politiques arrêtés suite à des manifestations contre la candidature du président Ouattara à un troisième mandat présidentiel.

Samba David: "Dire non à la vision d’Alassane Ouattara n'est pas synonyme d'une défiance de l’autorité de l’Etat"

Le jeudi 6 août, utilisant la tribune du message à la Nation à la veille du 60ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, le Président de la République Alassane Ouattara a annoncé sa candidature pour un 3ᵉ mandat. Cette annonce suscite la colère des Ivoiriens. Dans toutes les régions du pays, des mouvements de protestation sont organisés. Ces mouvements sont réprimés dans le sang par les forces de l’ordre. Les manifestants sont également attaqués par des forces parallèles armées de machettes, de gourdins et de projectiles.

On déplore de nombreux morts, de nombreux blessés et des destructions des biens publics et privés. Les forces de l’ordre opèrent des arrestations des acteurs de partis politiques de l’opposition et de la société civile ainsi que des anonymes qui disent non au 3ᵉ mandat d’Alassane Ouattara. Certains de ces acteurs dont Edith Pulchérie Gbalet et trois de ses collaborateurs sont présentés devant les juges malgré les vacances judiciaires et placés sous mandat de dépôt pour des chefs d’accusation d’ incitation à la révolte, de défiance ou d’atteinte à l’autorité de l’État.

La CICI dénonce l’arrestation de plusieurs membres de la société civile et des militants de l’opposition et demande leur libération immédiate

La Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire constate que plusieurs femmes ont été arrêtées le vendredi 21 août sous prétexte d’avoir manifesté malgré l’interdiction de manifestation sur la voie publique décidée juste 48 heures avant la marche annoncée. Mais ce samedi, des militants RHDP ont occupé les voies publiques pour se rendre à l’investiture du candidat contesté du RHDP. La Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire dénonce l’utilisation des forces parallèles notamment les microbes contre les manifestants, La Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire dénonce la politique de deux poids deux mesures dans l’application de la mesure interdisant les manifestations sur la voie publique,

La Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire s’incline devant les dépouilles des disparus qui, pour nous , sont des morts de trop. La Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire souhaitent prompt rétablissement aux blessés, La Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire exprime son soutien à tous ceux qui ont perdu leurs biens, La Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire condamne toutes les arrestations, La Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire demande la libération de tous ceux qui ont été arrêtés. La Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire dénonce le fait que, dire non à la vision d’Alassane Ouattara soit synonyme aux yeux de son régime d’ une défiance de l’autorité de l’Etat,

La Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire dit non au parti Etat que nous impose Alassane Ouattara La Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire fait remarquer au régime qu’il a avec lui les Institutions de l’État mais les acteurs des partis politiques de l’opposition et de la société civile ont le peuple avec eux, Au peuple de Côte d’Ivoire, nous demandons de maintenir la mobilisation car seule notre détermination fera reculer cette minorité qui pense tout obtenir par la force. Oui, Ivoirienne, Ivoirien, partout où tu te trouves, sache que cet appel t’est destiné, Seule ta détermination et ton courage feront de toi le défenseur de ta patrie.

Fait à Abidjan le 22 août 2020

Le Coordonnateur de la CICI

Samba David