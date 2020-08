Olokpatcha explique pourquoi il a cassé le portable de Dj Arafat

Après les grosses révélations faites sur le fameux téléphone de Dj Arafat qui a été détruit peu après son décès, sa mère Tina Glamour a craché ses vérités.

Olopkatcha: ''On pouvait voir des photos nues des filles avec qui Dj Arafat est sorties ou des femmes des gens''

Dans sa chanson intitulée ‘’La colère du Lion’’ sortie le vendredi dernier, Ariel Sheney a révélé que le téléphone de feu Dj Arafat a été détruit par ses proches collaborateurs de la Yorogang peu après la nouvelle de son décès.

‘’Ils ont aussi détruit son téléphone juste après sa mort pour ne pas qu'on tombe sur leurs derniers messages parce qu'ils lui avaient dit du sale (de mauvaises choses) trois (3) jours avant son départ. Bande d'hypocrites‘’, a chanté Ariel Sheney.

Dans la foulée, Rufy, un des danseurs de Dj Arafat, est très rapidement monté au créneau pour pointer du doigt Olopkatcha l’empereur. ‘’Ariel a dit que quelqu’un a cassé le téléphone de Didier. Il n'a pas dit de nom mais moi je vais vous dire. C‘est Olo qui a cassé le téléphone. Demandez-lui pourquoi il l’a fait‘’, a lancé Rufy.

‘’{...} Son portable, c’est délicat, très dangereux. On peut voir des messages, des photos nues des filles avec qui Arafat est sorties ou des femmes des gens...Il y a tellement de choses parce qu'on savait que Arafat, c’était un bandit. Voilà pourquoi je l’ai cassé’’, s’est justifié Olopkatcha dans une vidéo sur la toile.

Face à cette grosse polémique suscitée par ces différentes sorties des proches de feu Dj Arafat, Tina Glamour est montée au créneau pour cracher ses vérités. ‘’Olopkatcha, tu as vécu combien d’années avec Didier? L’espace que sa mère, ses enfants devaient prendre, tu as pris; ça fait un an qu’il est mort. C’est maintenant tu vas dire que tu a cassé son téléphone… Tu n’es pas parenté à Arafat. S’il n’avait pas réussi, tu n’allais pas être avec lui aujourd’hui. Les meilleurs amis là, quand tu réussis, ils deviennent tes ennemis dans le noir (...) Et vous les danseurs-là, limitez-vous à vos souvenirs avec votre patron. Vous n’étiez pas ses seuls danseurs et vous n’étiez pas les meilleurs… Ariel Sheney, ce n’est pas maintenant que tu vas venir parler. Quand il avait besoin de toi, tu devais te rallier (…) Laissez mon fils reposer en paix. Fermez vos g... Vous n’êtes que des amis de parcours‘’, a lancé Logbo Valentine.