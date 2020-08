Couper-décaler: "La Congolaise" s'est mariée, la toile s'enflamme

Les photos du mariage de la chanteuse Couper-décaler, La Congolaise, publiées sur les réseaux sociaux, suscitent de nombreuses réactions.

La Congolaise s'est mariée vendredi à Paris

La Congolaise est présente sur la scène musicale ivoirienne depuis près d'une dizaine d'années. Réputée pour ses prestations très osées et assez provocatrices, la chanteuse est perçue par de nombreux observateurs comme une prostituée de luxe.

Cependant force est de constater que cette chanteuse qui est également une excellente danseuse, s'est remise en cause et a pris certaines décisions en vue d'améliorer son mode de vie. Elle a récemment avoué avoir eu recours à la dépigmentation et a pris la ferme décision de mettre fin à cette pratique.

En France depuis quelques mois, La Congolaise s'est mise la corde au cou. Elle s'est en effet mariée vendredi à Paris. Les photos de son mariage ont inondé la toile, suscitant de nombreuses réactions.

Pour certains internautes, ce mariage est un prétexte tout trouvé par la Congolaise afin de s'installer définitivement en France; et ce, d'autant plus que cette dernière, coptée récemment pour une tournée européenne, avait émis le souhait de ne plus revenir en Côte d'Ivoire.

Cependant, la nouvelle mariée a reçu les félicitations de plusieurs autres internautes dont des collègues artistes. ''Qui a dit que quand tu chantes du Couper-décaler, tu ne dois pas te marier? Félicitations... Tout le bonheur ma belle. On adore. À chacune son tour'', a posté Sandia Chouchou.

De son côté, le boss du Couper-décaler, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, a écrit: ''Félicitations à ma fille La congolaise qui s’est mariée !!! C’est chic''. Notons que La Congolaise est de nationalité ivoirienne. Elle porte ce nom d'artiste en raison de son talent de danseuse.