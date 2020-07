Frappée par les effets du COVID-19, Sandia Chouchou appelle à l'aide

Au chômage depuis le déclenchement de la crise de Covid 19 en Côte d’Ivoire, la belle Sandia Chouchou a lancé un message aux autorités ivoiriennes.

Sandia Chouchou: ‘’S’il vous plait, soyez pris de compassion pour nous qui vivons de la musique‘’

Le showbiz est l’un des secteurs les plus touchés par l’épidémie de la Covid 19. Depuis plusieurs mois, le gouvernement, afin d’éviter la propagation du virus meurtrier, a ordonné la fermeture des boites de nuits, des bars et autres salles de spectacle. Une décision qui a provisoirement mis au chômage les principaux acteurs du milieu, à savoir les responsables des bars et boites de nuits, les artistes, les promoteurs de spectacles et bien d’autres.

Après plus de trois mois, les acteurs du showbiz n’en peuvent vraiment plus avec cette situation. Sans activité et donc sans entrée d’argent pouvant leur permettre de supporter leurs charges quotidiennes, les artistes appelent au secours.

Dans une publicisation sur Facebook, la chanteuse Couper décaler, Sandia Chouchou, a lancé un message aux autorités ivoiriennes. ‘’Aux Hommes politiques, aux autorités compétentes, au Ministère de tutelle (Ministère de la Culture), s’il vous plait, soyez pris de compassion pour nous qui vivons de la musique. Nos endroits de prestation sont encore fermés jusqu'à nouvel ordre. Il n' y a plus d'événements. Pourtant, nous vivons des prestations et de spectacles. Je vous prie également de prendre des décisions en notre faveur‘’, a plaidé la belle Sandia Chouchou.

Avant d’ajouter: "Nous avons des charges qui s'imposent à nous et malheureusement, sommes parfois incapables de faire face à certaines réalités. C'est difficile. Je dirai même pénible. Je vous prie, chers tous de bien vouloir tenir compte de nous Hommes de culture et musique, dans vos prises de décisions. MERCI d'avance‘’.