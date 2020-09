Agalawal parle de la 3è République à Dj Arafat: Ses confidences

L’humoriste "Ambassadeur Agalawal" a adressé une lettre assez drôle au défunt roi du Couper-décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

L'étrange message d'Agalawal à Dj Arafat

Ambassadeur Agalawal a publié une vidéo ce mardi, dans laquelle il a rédigé une lettre adressée à feu Dj Arafat. Avec humour, il fait un récapitulatif des évènements qui se sont succédé depuis la tragique disparition du boss de la Yorogang.

‘’Cher Zeus d’Afrique, depuis que tu es parti, le Couper-décaler, on ne comprend plus rien. Tout d’abord, Debordo chante Zouk maintenant; Dj Mix chante Youssouba; Serge Beynaud fait musique mandingue; Ariel Sheney (...) maintenant fait hip-hop. Safarel a créé son groupe de danse‘’, ironise Agalawal.

Avant d’ajouter: ‘’Les filles du Couper-décaler ont trahi la lutte. Claire Bahi est devenue pasteur; elle se promène maintenant avec Makosso et Gédéon de la Tchétchouvah. Vitale est partie à une émission télé; il y a une animatrice qui lui a dit que quand elle chante, ça donne envie de se suicider; ça nous a choqués‘’.

‘’Ta maman a insulté Arnaud Jaguar. Elle dit: sa tête on dirait mangue non mûre…Olopkatcha est devenu vendeur de poissons. On a parlé de ça; ça l’a énervé. Il a pris ton téléphone et il a cassé… BB Sans Os a été recruté par ta maman‘’, a renchéri Agalawal qui prévoit écrire une deuxième lettre au Daishikan.

Ambassadeur Agalawal a profité de cette envolée comique pour lancer des piques aux partisans du RHDP (parti au pouvoir), qui estiment que le président Alassane Ouattara, à travers sa candidature à la présidentielle 2020, ne brigue pas un troisième mandat mais plutôt son premier mandat de la troisième République.

‘’Ce qui est sûr, Dj Arafat; ça c’est mon premier courrier de la 3è République. Si tout va bien, peut-être que je vais écrire le deuxième courrier de la troisième République parce que les compteurs sont à zéro'’, a rigolé le talentueux humoriste ivoirien.