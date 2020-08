Présidentielle: L'étrange message du député RHDP, Kébé Mahamadou

En tournée dans sa circonscription électorale de Sago-Dakpadou (Sassandra) depuis quelques jours, le député Kébé Mahamadou invite ses populations à attendre son mot d'ordre.

Le député Kébé Mahamadou continue de pleurer Amadou Gon et lâche: "Nous ne devons pas aller nous jeter dans les mains du premier venu"

Parmi les premiers qui, dès la fin de l'année 2019, ont appelé au choix de l'ex premier ministre Amadou Gon Coulibaly (AGC) pour conduire le Rhdp pour la présidentielle d'octobre, Kébé Mahamadou était très engagé pour la victoire d'AGC dont-il était un des "fils" politiques.

Depuis le décès de ce dernier, le "kirikou du Gboklè" semble silencieux. "Je fais mon deuil. Pas facile de perdre un homme de la dimension d'Amadou Gon Coulibaly. C'était un homme à l'écoute facile. Un homme bon", dit-il.

Un deuil qu'il partage avec les populations de sa localité à qui il rend visite depuis le jeudi 28 juillet 2020, à travers des réunions, des meetings, des cérémonies de dons, etc. Un seul message à la bouche: "patience et sérénité " car, pour lui, "l'heure n'est pas à la précipitation. Nous avions fait le choix d'Amadou Gon qui avait réussi à tisser un lien fort avec nous. Il n'est plus là, mais nous ne devons pas aller nous jeter dans les mains du premier venu. AGC avait des projets clairs pour notre région. Lors de sa visite chez nous, il nous a promis 4 collèges de proximité, l'extension de l'électrification de nos villages aux grands campements qui abritent plus de 500 âmes. Il nous a aussi promis 4 autres écoles primaires en plus des 4 qu'il a déjà données. Voici ce qui nous liait à notre regretté premier ministre, notre candidat. Il connaissait les aspirations profondes de notre peuple. Nous avons perdu gros. D'où notre silence et notre calme pour bien observer l'avenir", a-t-il déclaré.

Partout où sa délégation est passée, les populations disent rester à l'écoute de leur député. "Nous attendrons que tu nous donnes les nouvelles d'Abidjan et la direction à suivre avant tout acte de notre part", confie Amani David, le chef central des baoulé de Dakpadou. Pendant une dizaine de jours, l'élu de la nation a visité les villages d'Amanikro, de Djekouakoukro, Kpatabidou, Petit Tiasalé, Sago, Koufekou, etc. Elu député en tant que candidat indépendant en décembre 2016, Kébé Mahamadou a rejoint le groupe parlementaire Rhdp en 2019 mais il reste lucide en attendant la désignation du prochain candidat du parti au pouvoir.