Eunice Zunon craque et confie: "Si j'étais sortie avec Arafat, je l'aurais..."

Près d'un an après le décès du roi du Couper-décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, la web comédienne ivoirienne, Eunice Zunon, a de profonds regrets.

Eunice Zunon: ''Si je savais, j'allais sortir avec Arafat"

La jeune et belle web comédienne Eunice Zunon a récemment fait de grosses révélations sur ses rapports avec le boss de la Yorogang, feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat. Elle a fait savoir qu’elle était réellement amoureuse du roi du Couper-décaler qui lui avait même fait des avances.

Ce qu’elle dit avoir refusé car le seul obstacle à cette union était la femme du Beerus Sama, la belle Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama.

‘’Lui et moi, on pouvait être ensemble. J’ai aimé Arafat d’un amour très amoureux mais je ne peux pas être avec un homme qui est déjà avec quelqu’un. Je me respecte. Donc je ne rentre pas dans ce genre de problème…Si Arafat n’était pas avec quelqu’un, surtout que moi j’étais célibataire, on allait être en couple aujourd’hui…Lui et moi, on s’est respecté. Il savait très bien qu’il ne pouvait pas me prendre pour faire une deuxième femme...‘’, a confié Eunice Zunon sur le plateau de l'émission Peopl'Emik diffusée sur la troisième chaîne de télévision nationale (La 3).

Cependant, force est de constater que, plus d'un an après la tragique disparition de Dj Arafat, Bb Bouche Pointue a de profonds regrets. Elle s'en veut, en effet, de ne s'être pas offerte à la légende du Couper-décaler.

« Arafat m'a demandé de lui donner de l'amour. Mais j'étais en couple à cette période. Je voulais aussi que le respect demeure entre sa compagne Carmen Sama et moi. Si j'étais sortie avec Arafat, je l'aurais dit. Donner un seul coup à un homme n'abîme pas là-bas. En tout cas, si je savais qu'il allait s'en aller si subitement, j'allais lui donner au moins un coup. On allait le faire », a-t-elle confié à media Prime.