Football: Plus de 6 milliards pour recruter l'ivoirien Ibrahim Sangaré

Pièce maitresse du milieu de terrain de Toulouse cette saison, Ibrahim Sangaré devrait quitter le club relégué en Ligue 2. Toulouse a d’ailleurs fixé un prix de vente pour son international ivoirien âgé de 23 ans.

Ibrahim Sangaré, c’est plus de 6 milliards de Francs CFA

Précieux cette saison avec Toulouse, Ibrahim Sangaré a été l’une des rares satisfactions d’une saison galère qui a conduit le Téfécé en Ligue 2 française. Capitaine à plusieurs reprises, le jeune international ivoirien a livré des prestations de grande classe dans l’entrejeu de son équipe. Ces performances de l’ancien joueur du Denguélé d’Odienné, n’ont pas échappé à plusieurs clubs européens annoncés sur les rangs pour Sangaré Ibrahim.

Devant la quasi-impossibilité de conserver son joueur en deuxième division, Toulouse serait prêt à le céder à un prix relativement abordable. De fait, selon Foot Mercato, le club français attend 10 millions d’euros, soit environ 6,5 milliards de Francs CFA pour son colosse milieu de terrain ivoirien. Ce prix qu’on pourrait qualifier de faible eu égard au potentiel d’Ibrahim Sangaré, est dû au fait qu’en plus d’évoluer aujourd’hui en Ligue 2, Toulouse ne possède plus qu’un an de contrat avec le jeune joueur.

Les supporters, favorables à un départ d’Ibrahim Sangaré

Sans doute grisé par son avenir, Ibrahim Sangaré n’a pas bien débuté la saison 2020-2021 avec Toulouse. Décevant lors des deux premières journées de Ligue 2, l’ivoirien n’a certainement plus la tête au club de la ville Rose. Les supporters de l’équipe semblent également de cet avis. De fait, à l’occasion d’un sondage organisé par le site de supporters Les Violets, 35,1% des personnes interrogées ont estimé que Sangaré est le cadre qui doit quitter Toulouse en priorité. Ce pourcentage concerne plus de 3000 votes de supporters. Sans doute conscients de la valeur marchande d’Ibrahim Sangaré, les supporters et très certainement les dirigeants espèrent le voir signer pour un club plus huppé avant le 5 octobre, date de clôture du mercato.