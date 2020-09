Titrologie du 9 septembre 2020: Contesté, Ouattara dans le Moronou

En Côte d’Ivoire, la titrologie ce mercredi 9 septembre 2020 est dominée par l’élection présidentielle d’octobre 2020 ainsi que par la visite d’Etat du président ivoirien, Alassane Ouattara dans la région du Moronou.

Titrologie : Ouattara en route pour le Moronou

Ce 9 septembre 2020, le président ivoirien, Alassane Ouattara entame une visite d’Etat dans la région du Moronou. Fraternité Matin consacre sa Une à cet évènement. « Visite d’Etat dans le Moronou : les ‘’Morofouê’’ disent akwaba au président Ouattara », titre le journal gouvernemental.

Le quotidien précise que le chef de l’Etat va présider un Conseil des ministres ce mercredi à Bongouanou. Le Jour Plus revient également sur cet évènement en soulignant à sa Une : « Visite d’Etat dans le Moronou : Les Agnis Morofouê veulent battre le record de mobilisation ».

Proche du PDCI-RDA, L’Héritage se penche également sur cet évènement et écrit à sa Une : « En précampagne électorale malgré sa candidature contestée : Le Moronou accueille le candidat illégal aujourd’hui ». Pour le journal, « le Moronou court le risque de se faire rouler dans la farine ».

A un peu plus d’un mois de la présidentielle d’octobre, le débat sur la candidature d’Alassane Ouattara est toujours intense. Dans son édition du jour, Le Nouveau Réveil revient sur la requête déposée par Henri Konan Bédié contre cette candidature.

« Me Suy Bi Gohoré à propos des requêtes contre l’éligibilité de Ouattara : ‘’Si nos recours sont recevables, plus besoin d’examiner le dossier de Ouattara’’ », barre à sa Une le quotidien proche du PDCI-RDA. Sur la question, Le Temps écrit: « Requête en invalidation de la candidature de Ouattara : Comment Bédié et Soro ont piégé le Conseil constitutionnel ».

Quant au journal Le Patriote, il se projette déjà sur l’élection qu’il juge gagnée par Ouattara. « PDCI, EDS, UPDCI, FPI… : Pourquoi ils seront tous KO au 1er tour », titre le quotidien qui présente le chef de l’Etat comme « la bête noire de l’opposition».