COVID-19: Tout change à l'Aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan

A la faveur de la pandémie de COVID-19 qui sévit présentement dans le monde, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique vient de prendre de nouvelles dispositions en vue de limiter la propagation de la maladie en Côte d’Ivoire. Ci-dessous l’intégralité des nouvelles dispositions prises pour tous les passagers et voyageurs à partir de l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

COVID-19: De nouvelles instructions aux passagers de départ et aux voyageurs arrivant à l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan

Le voyageur fait son enregistrement en ligne selon les étapes suivantes :

a) saisit son numéro mobile et reçoit un code de validation ;

b) procède à sa déclaration ;

c) saisit le code précédemment obtenu par SMS et finalise sa déclaration ;

d) imprime sa déclaration qui comporte un QR Code ou la télécharge sur son terminal ;

e) à l’aéroport le jour du voyage, il présente sa déclaration aux agents de l’aéroport pour vérification. La lecture du QR Code facilitera cette vérification. Eventuellement l’agent pourra retrouver les informations du voyageur à partir d’un terminal dont il dispose. Le coût de la déclaration est de 2.000 Fcfa à la charge du voyageur. Après avoir renseigné la fiche de déclaration, il paie en ligne via le lien www.deplacement-aerien.gouv.ci , la somme de 48.000 FCFA qui donne droit au test COVID-19 (RT-PCR). Il présentera le reçu de paiement aux agents de santé sur l’un des sites de prélèvement dédiés (Centres d’accueil Covid19 du Plateau, de Cocody, de Yopougon et de Marcory et le Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHU de Treichville). Une fois le prélèvement effectué, il est acheminé à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI) pour le test PCR.

Le résultat est communiqué par SMS au voyageur dans les 48 heures et une attestation de test Covid-19 négatif est délivré par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. Muni de cette attestation, le voyageur peut se rendre le jour du voyage, à l’aéroport. Les agents de santé de l’INHP en poste à l’aéroport, après le contrôle du port du masque facial, de la température corporelle qui doit être < 38°C, de l’observance des mesures d’hygiène et de distanciation physique, vérifient la validité de l’attestation avant l’enregistrement.

INSTRUCTIONS AUX PASSAGERS

En revanche si la température du voyageur est supérieure à 38°C, ce dernier sera transféré à la cellule pandémie pour une prise en charge par les services du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique.

2. VOYAGEURS ARRIVANT EN CÔTE D’IVOIRE

Le voyageur fait son enregistrement en ligne selon les étapes suivantes :

a) saisit son numéro mobile et reçoit un code de validation ;

b) procède à sa déclaration ;

c) saisit le code précédemment obtenu et finalise sa déclaration ;

d) imprime sa déclaration qui comporte un QR Code ou la télécharge sur son terminal ;

e) présente sa déclaration aux agents de la compagnie aérienne avant l’embarquement ;

f) à l’arrivée à Abidjan, le voyageur présente sa déclaration aux agents de l’aéroport pour vérification. La lecture du QR Code facilitera cette vérification. Eventuellement l’agent pourra retrouver les informations du voyageur à partir d’un terminal dont il dispose. Le coût de la déclaration est de 2.000 FCFA à la charge du voyageur. - avant l’atterrissage, la compagnie aérienne doit mettre à disposition des agents de l’INHP le manifeste du vol et veiller au remplissage de la fiche santé à bord ou dans le hall de l’arrivée.

Le voyageur doit :

- présenter l’attestation de test Covid-19 négatif datant de moins de 05 jours ;

- porter obligatoirement le masque facial ;

- observer les mesures d’hygiène et de distanciation physique ;

- se soumettre à la prise de température ; - si la température est < 38°C et/ou l’attestation est validée le passager peut regagner son domicile, mais il bénéficiera d’un suivi sanitaire par géolocalisation pendant 14 jours.

- si la température est supérieure à 38°C et/ou le certificat non valide, le passager est transporté à la cellule de pandémie pour se faire effectuer le test COVID à sa charge par les services du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique.

3. VOLS DOMESTIQUES

Les passagers des vols domestiques sont exemptés de la déclaration de déplacement par voie aérienne.

Veuillez trouver ci-dessous les noms et numéros de téléphone des médecins coordonnateurs des centres Covid-19 dédiés pour les prélèvements des voyageurs : • Centre de Cocody St Jean: Dr Kragbé: 09 02 87 49. • Centre de Marcory: Dr Vé: 49 35 57 33. • Centre du Plateau: Dr Méné: 09 72 39 54. • Centre de Yopougon: Dr Diakité Mariam: 07 75 65 47; • Centre du CHU de Treichville (SMIT) : Pr Eholié Serge