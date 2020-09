Echauffourées à Yopougon: Un bus de la Sotra brûlé au palais

La tension est montée d'un cran à Yopougon, ce lundi 14 septembre 2020, dans le périmètre du palais de justice. Des individus non encore identifiés ont pris à partie des bus de la Sotra, dont l'un a été calciné.

Yopougon renoue avec les manifestations, la Sotra suspend ses dessertes

À 47 jours de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, les indicateurs sont de plus en plus alarmants en Côte d'Ivoire. En dépit des assurances données par Alassane Ouattara lors de sa visite d'État dans la région du Moronou, indiquant que ces élections seront apaisées, les tensions préélectorales de ces derniers jours attestent d'un lendemain très inquiétant. En effet, les marches éclatées de l'opposition, les 13 et 21 août dernier, en protestation à la candidature du Président Ouattara à la prochaine présidentielle a été émaillée de violences. Des morts, des blessés et de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés à Bonoua, Daoukro, Gagnoa, Divo, Abidjan, pour ne citer que ces villes ivoiriennes.

Après quelques jours d'accalmie, l'on apprend que Douyou Nicaise, plus connu sous le nom de Samba David, a été poignardé par des individus, qui ont fait irruption dans son bureau de Port-Bouët 2, dans la soirée du dimanche 13 septembre. Les images de cette agression ont largement été diffusées sur les réseaux sociaux. À en croire certains de ses proches, le Coordonnateur de la Coalition des indignés de Côte d’Ivoire (CICI) est dans un état critique.

Très tôt ce lundi, des individus sortis d'on ne sait où, ont pris possession de la voie publique, devant le palais de justice de Yopougon-Sideci, où ils se sont adonnés à des actes de vandalisme. Les bus de la Société de transport abidjanais (SOTRA), qui ont eu le malheur de se retrouver en ces lieux ont fait les frais de ces quidams. Des autobus ont été caillassés, un autre, qui a eu moins de chance, a été enflammé par les manifestants. Les sapeurs-pompiers venus à la rescousse pour éteindre cet incendie ont vu leur véhicule caillassé également.

Face à cette tension, la direction de la Sotra a décidé de la suspension de sa desserte de Yopougon pour cause de vandalisme. Et ce, jusqu'à nouvel ordre.