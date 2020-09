Le chanteur malien Sidiki Diabaté est au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques heures.

Sidiki Diabaté cité dans une affaire de violence conjugale

Le talentueux chanteur malien Sidiki Diabaté est accusé de violence physique sur une jeune fille avec qui il aurait une relation amoureuse. Tout est parti, en effet, de plusieurs photos publiées sur Twitter, affichant une jeune femme avec des marques de brûlures et de violences physiques sur tout le corps. S'en est suivie une série de publications qui accusaient ouvertement l'artiste malien d'en être le principal responsable.

''...Elle sort avec Sidiki depuis des années. Elle est d’origine guinéenne et elle vivait avec sa grand-mère à Bamako. Donc elle n’a pas vraiment de famille. Nous qui la connaissions savons que Sidiki la battait. Il l’a fait avorter plusieurs fois ( même à 6 mois de grossesse). Faut savoir que c’est Sidiki qui l’héberge depuis des années puisqu’elle a fui de chez elle ( pour que vous compreniez un peu son emprise)... Plusieurs fois, Sidiki l’a violentée devant des témoins. Quand elle s’enfuit, il la retrouve toujours et lui fait payer. Il a bien choisi sa proie car il sait que la fille n’a pas vraiment de famille'', pouvait-on lire dans les différents messages qui accompagnaient les photos.

Ces différentes publications sont devenues virales sur la toile, suscitant la réaction de plusieurs internautes qui souhaitent entendre le chanteur malien, d'autant plus que l'accusateur a même mis Sidiki Diabaté au défi en l'invitant d'apporter un démenti au cas où il ne se reconnaîtrait pas dans ces accusations.

De son côté, Sidiki Diabaté ne s'est pas du tout prononcé sur cette affaire. L'artiste préfère s'intéresser aux Afrimma Awards 2020 où il a été triplement nominé. ''Je suis nominé au Afrimma Awards 2020 dans Trois (3) catégories: Best Male west Africa, Best Live Act et Music Producer of The Year'', a-t-il posté sur sa page Facebook tout en invitant ses fans à voter pour lui.