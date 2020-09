L'artiste Couper-décaler, Debordo Leekunfa, s'est attaqué au chanteur malien Sidiki Diabaté, cité dans une affaire de violence conjugale.

Debordo Leekunfa à propos de Sidiki Diabaté: "Petit à petit, vous verrez son vrai visage''

Ce n'est un secret pour personne dans le milieu du showbiz en Côte d'Ivoire. L'artiste Couper-décaler, Debordo Leekunfa, et le chanteur malien Sidiki Diabaté ne sont pas en odeur de saintété.

Quelques semaines après l'inhumation de Dj Arafat, Le Mimi s'était attaqué au chanteur malien qui avait remis à titre posthume un disque de platine au Beerus Sama lors de la veillée artistique qui a eu lieu le 30 août 2019 au Félicia. De la foutaise, selon Debordo Leekunfa.

‘’Tu as donné un disque d’or en guise de condoléances. Moi je dis que, je n’approuve pas cela. Si tu aimais vraiment Arafat, tu allais le lui donner pendant qu’il était encore en vie. Nous les Ivoiriens, on ne peut pas prendre ce disque d’or‘’, avait déclaré Debordo avant de donner les raisons pour lesquelles il s’est toujours opposé à une amitié entre DJ Arafat et la star de la musique malienne.

‘’Savez-vous pourquoi je ne voulais pas qu’Arafat marche avec Sidiki Diabaté? C’est parce que ce dernier est dans des pratiques occultes. Et comme il a eu des disques d’or et de platine, Arafat dj était tellement envieux, qu’il s’est accroché à lui afin qu’il le mette dans le même réseau mystique que lui. Mais qu’ont-ils fait? Ils ont fait un échange d’aura. Ils ont récupéré l’aura de mon frère et ils lui ont donné un aura de la défaite et du déclin. Et comme Arafat voulait un disque d’or, ils sont venus lui donner cela en mode foutaise‘’, a confié l’ex meilleur ami de feu Ange Didier Houon.

Depuis quelques jours, Sidiki Diabaté est accusé de violence conjugale sur sa compagne répondant au nom de Mamacita Saw. Cette dernière a même confirmé, dans une vidéo postée sur la toile, que le chanteur malien l'a vraiment bastonnée. Même si l'artiste ne s'est pas encore prononcé, nombreux sont les internautes qui ont affiché leur déception, en décidant de boycotter le jeune chanteur malien.

Moment choisi par Debordo Leekunfa pour s'attaquer à nouveau au chanteur Sidiki Diabaté. ''Petit à petit, vous verrez son vrai visage ! Tu peux dire au revoir à ta carrière ! Tu ne seras plus le bienvenu ici en CI (Côte d'Ivoire) ! On ne s’attaque pas à une femme ! (...) Yako à toutes les femmes du monde ! le karma existe ? Il va payer Sidiki. Quand j’essaie d’ouvrir les yeux des gens, on me traite de fou! Allons seulement! Dieu est en train de faire mon palabre !'', a-t-il écrit sur sa page Facebook.