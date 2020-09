RHDP: ESPRIT AGC mobilise 5700 femmes pour la victoire de Ouattara

Candidat du RHDP (parti au pouvoir) à l'élection présidentielle d'octobre prochain, le chef de l’Etat sortant, Alassane Ouattara, peut compter sur le soutien des mouvements et associations proches de l'ancien Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly (AGC), décédé en juillet dernier.

Présidentielle: Ali Badarah Konaté met les mouvements de soutien à Feu Amadou Gon Coulibaly en ordre de bataille pour le RHDP

Comme annoncé depuis plusieurs jours, la Grande Convention Nationale d'Engagement et de Reconnaissance des Lionnes d'AGC à la candidature du président Alassane Ouattara, s'est tenue le samedi 19 septembre 2020, sous le thème: «Quelles stratégies des mouvements politiques proches d’Amadou Gon Coulibaly pour la victoire du RHDP? Le cas des Lionnes d’AGC ».

C'est une salle archie comble du Palais des Sports de Treichville, qui a réuni ces milliers de femmes venues des différentes communes du District d'Abidjan et de certaines villes de l’intérieur du pays. Environ 4500 femmes, selon les estimations de la police; 5700, selon les organisateurs.

«Cette mobilisation démontre l’amour que les femmes avaient pour Amadou Gon, l’amour qu’elles ont pour notre parti le RHDP, l’amour qu’elles ont pour Alassane Ouattara. Elles le font pour la paix pour l’œuvre de développement qu’Alassane Ouattara nous a démontré. L’objectif de cette convention, c’est de montrer notre attachement à Amadou Gon. Après son décès, il nous faut prendre des engagements vis-à-vis du nouveau candidat du RHDP, Alassane Ouattara», a expliqué Maï Traoré, Coordinatrice Générale des Lionnes d'AGC - Amazones Groupe.

Désigné candidat du RHDP en mars 2020, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé le 8 du mois de juillet suivant. Un "cas de force majeure" qui a contraint le président Ouattara qui avait déjà annoncé sa retraite politique, à revenir dans la course.

Cette Convention des Lionnes d'AGC était d'autant plus importante, qu'elle a permis à Ali Badarah Konaté, président de l'Alliance des Alassanistes ESPRIT AGC - LRD-Nouvelles Energies, et à "ses" Lionnes d'AGC, de prendre des engagements formelles en vue de la réélection du candidat du RHDP.

"Nous mouillerons le maillot pour aller chercher ce mandat que nous considérons comme celui d'Amadou Gon Coulibaly. Ce n'est pas au Président Alassane Ouattara d'aller se battre, d'aller sur le terrain, d'aller au charbon. C'est aux enfants de Amadou Gon Coulibaly de se battre(...) Travaillons à la victoire de ADO, pour la Continuité de la Paix, du Développement et de la Stabilité. On doit tout ça à AGC", a fait savoir Ali Konaté, initiateur de cette mobilisation.

Conscient des rivalités internes que cet engagement au nom d'Amadou Gon Coulibaly, pourrait susciter au sein du RHDP, le leader politique a exhorté ses membres à la détermination jusqu'à l'obtention de la victoire finale qui est la réélection dès le premier tour du président Alassane Ouattara.

"En interne, on sera âprement combattu; on sera incompris; beaucoup feront semblant de nous aider mais ils nous lâcheront à des moments inattendus. Mais on est habitué à la difficulté; on a été formé au combat. On connaît leur hypocrisie; on connaît leur double langage et leur jeu, mais on fait avec. Car la mission que nous avons à accomplir est plus importante que nos vies", a-t-il rassuré.

Ali Konaté a saisi l'occasion pour inviter certains hauts cadres du RHDP à faire preuve d'humilité et de moins d'arrogance à l'endroit des militants qui continuent de se réclamer de la philosophie politique de l'ancien Premier ministre ivoirien.

"Que les uns et les autres arrêtent de nous mépriser, de nous frustrer. Ils ont leurs "mendiants" mais nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes les Fils spirituels d'Amadou Gon Coulibaly. Un homme qui s'est donné en holocauste pour son pays, pour l'amour de son père, le président Alassane Ouattara", a déclaré celui qui se considère comme l'héritier politique d'Amadou Gon Coulibaly.