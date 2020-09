Victoire du RHDP le 31 octobre: Les Lionnes d'AGC affûtent leurs armes

Le siège du RHDP sis à la Rue Lepic de Cocody, a refusé du monde, dimanche 06 septembre 2020, à l’occasion du conclave organisé en prélude à la Grande Convention Nationale d'Engagement et de Reconnaissance des Lionnes d'AGC, qui se tiendra le Dimanche 13 Septembre au Palais des Sports de Treichville.

RHDP: Les 4 engagements des Amazones et Lionnes d’AGC pour la réélection du Président Ouattara

«Quelles stratégies des mouvements politiques proches d’Amadou Gon Coulibaly pour la victoire du RHDP? Le cas des Lionnes d’AGC ». Tel est le thème de la grande convention nationale prévue pour le dimanche prochain au Palais des Sports de Treichville. Mais avant, un conclave a réuni le week-end dernier au siège du RHDP à la Rue Lepic, plusieurs dizaines de femmes issues des mouvements LRD ESPRIT AGC (Libéraux pour la Renaissance et le Développement) et Les Amazones Groupe pour la continuité- AGC.

L’occasion a été bonne pour ces mouvements de soutien proches de l’ancien Premier ministre, feu Amadou Gon Coulibaly, de lui réaffirmer leur attachement et lui rendre un hommage pour toutes les actions menées de son vivant, en faveur de la paix et du développement. Toujours attristées mais dignes dans la douleur, les filleules d’Ali Badarah Konaté, Président des LRD Nouvelles Énergies - Alliance des Alassanistes ESPRIT AGC, ont analysé la situation socio-politique nationale et ont pris des engagements assez clairs sur l’orientation de leur combat, après le rappel brutal à Dieu de leur ‘’mentor, guide, boussole’’ en juillet dernier.

C’est à juste titre que le conclave a salué les efforts considérables de chacun des mouvements des femmes, notamment Les Amazones, Les Lionnes et leurs alliés de combat, que sont la CP-RHDP, le LRD et le courant politique « alassaniste esprit AGC ». Sous la supervision de leur parrain Ali Badarah Konaté, Amazones et Lionnes d’AGC ont pris les résolutions d’abord de considérer que la candidature du Président Alassane Ouattara est en réalité celle de leur mentor Amadou Gon Coulibaly. « Pour Amadou Gon, nous nous engageons sans ambages avec le candidat Alassane Ouattara afin de le porter victorieux au soir du 31 Octobre 2020 », ont-elles décidé.

Pour ce faire, Maï Traoré et ses camarades ont promis de l’élaboration d’une stratégie de campagne pour la victoire du candidat du RHDP, qu’elles rendront publique lors de la grande convention du 13 septembre. Outre la création d’une Micro-finance d’aide à l’autonomisation des femmes en milieu rural, Amazones et Lionnes d’AGC ont pris l’engagement de s’inscrire dans la pérennisation des actions et du combat politique de l’ancien Premier ministre. Se considérant comme héritier politique d’Amadou Gon, Ali Konaté a lancé un message fort à l'endroit de ses filleules.

«Nous avons travaillé pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly. Si nous sommes réellement les héritiers politiques d'Amadou Gon Coulibaly, nous devons travailler à la victoire du président Alassane Ouattara qui a décidé de faire don de soi. Cela ne pourra se faire sans l'appui des femmes », a-t-il reconnu. Puis d’ajouter: « Les LRD Nouvelles Énergies ont pu recruter plus de 40 mille nouveaux majeurs sur les listes électorales. Le 31 octobre, les Lionnes d'AGC vont aller chercher la victoire dans les urnes pour Alassane Ouattara ». Invitée à la rencontre, l’honorable Mariam Traoré, Député à l’Assemblée nationale, a, quant à elle, été sans pitié pour l’opposition.

«Quand on n'a pas confiance à une CEI (Commission électorale indépendante: Ndlr), on ne dépose pas sa candidature. Ce sont des comédiens. Ils n'ont pas de programme. Leurs projets, c'est sur les réseaux sociaux. Restons mobilisées pour que le 31 octobre, Alassane Ouattara soit réélu au premier tour. N'importe qui ne peut plus être président en Côte d'Ivoire. Je mets au défi les femmes de l'opposition. Les élections vont bien se passer. Qu'elles arrêtent de dénigrer Alassane Ouattara. Alassane Ouattara sera au pouvoir le 31 octobre 2020 », a-t-elle lancé.

Député de la commune de Marcory et Vice-président de l’Assemblée nationale, l’Honorable Idi Traoré, ancien compagnon de lutte d’Amadou Gon Coulibaly, a salué l’action des filleules d’Ali Badarah Konaté qui permet de pérenniser la vision politique du défunt époux d’Assétou Gon Coulibaly.