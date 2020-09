Descente aux enfers pour le chanteur Sidiki Diabaté: Debordo en joie

Le talentueux et célèbre artiste malien, Sidiki Diabaté, accusé de violences conjugales, a reçu une très mauvaise nouvelle.

Accusé de violence conjugale, Sidiki Diabaté en grandes difficultés

Le chanteur malien Sidiki Diabaté est au centre d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis quelques jours. Après que plusieurs photos ont été publiées sur Twitter, présentant une jeune femme avec des marques de brûlures et de violences physiques sur tout le corps, Le prince de la Kora a été pointé du doigt comme étant l'auteur de ces coups et blessures sur la jeune dame répondant au nom de Mamacita Sow, sa compagne.

‘’C’est réellement moi sur les photos mais ces photos datent d’un an… J’ai subi plusieurs violences. J'ai subi plus que ça … Il me frappait avec des rallonges … J’ai été séquestrée pendant presque deux mois. J’étais enfermée dans la maison. Il y a un gars qui me surveillait … ‘’, a relaté la jeune femme.

Ces graves accusations portées contre cette icône de la musique malienne, sont en train de jeter un véritable discrédit sur la suite de sa carrière. Pour preuve, l'artiste a été retiré de la liste des nominés aux Afrimma Awards 2020.

''Nous annonçons le retrait des nominations de l'artiste malien Diabaté. Cette étape est nécessaire en raison des graves allégations d'agression contre lui. Afrimma est un corps qui soutient la musique africaine. Le talent de Sidiki Diabaté est certes reconnu, mais nous sommes contre l'agression de tout être humain et nous ne tolérons pas ces genres de comportement'', peut-on lire dans un message publié sur la toile.

Il s'agit là d'une grosse désillusion pour Sidiki Diabaté qui était nominé dans les catégories ''Best Male west Africa'', ''Best Live Act '' et ''Music Producer of The Year''. Une exclusion très appréciée par Debordo Leekunfa qui n'a pas manqué de narguer l'artiste malien, à travers une publication sur Facebook.

''Un (...) faible. Tu oses t'en prendre aux femmes. C'est le début de la fin de ta carrière. La femme que tu vois là, il ne faut jamais la sous-estimer. C'est maintenant tu vas comprendre ta sentence. Règle première, ne jamais taper la femme'', s'est réjoui Le Mimi, avant d'exhorter les ex copines de Sidiki Diabaté à porter plainte contre lui.

''Je lance un appel à toutes ses ex de porter plainte pour tout ce qu'il vous a fait subir'', a ajouté Debordo Leekunfa. Notons que Sidiki Diabaté n'a cependant pas été exclu du Primud. Molaré et ses partenaires ont décidé de le maintenir jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.