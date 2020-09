Un an après Dj Arafat, la chanteuse Josey sur les traces du Daishikan

La chanteuse ivoirienne Josey se positionne comme une prétendante à la succession de feu Dj Arafat au Afrimma Awards.

Josey nominée aux Afrimma Awards 2020

Ce fût le premier prix à titre posthume du big boss de la Yorogang, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, décédé le 12 août 2019 dans un grave accident de moto. Deux mois après son décès, l'artiste avait été désigné meilleur artiste francophone à l'édition 2019 du prix African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA) qui a eu lieu aux États-Unis.

Pour l'édition 2020, Dj Arafat n'est certes pas nominé, mais la talentueuse chanteuse ivoirienne, Josey, perçue comme une des baronnes de la musique féminine en Cote d'Ivoire, se positionne déjà comme une prétendante sérieuse à la succession du Beerus Sama.

En effet, l'ex copine de l'international Serey Dié, a été nominée dans la catégorie meilleur artiste francophone aux Afrimma Awards 2020. De plus, l'auteure du titre "Diplôme" fait également partie des artistes nominés pour le prix du meilleur artiste féminin d'Afrique de l'Ouest. Elle a d'ailleurs livré l'information via une publication sur sa page Facebook.

''Au plaisir d’être nominée aux @afrimma dans 2 catégories qui sont : BEST FEMALE WEST AFRICA et BEST FRANCOPHONE. Apportez-moi votre soutien en votant pour moi", a-t-elle posté.

Plusieurs stars ivoiriennes ont été nominées aux Afrimma Awards 2020 dans diverses catégories. On peut citer entre autres Ariel Sheney dans la catégorie « Meilleur artiste masculin d’Afrique de l’Ouest'' , Magic System et Kiff no Beat dans la catégorie « Meilleur groupe Africain », Mc One dans la catégorie « Meilleur artiste nouvelle Génération », Zota dans la catégorie « Meilleur danseur Africain », Kerozen Dj dans la catégorie « Meilleur Gospel », Bebi Philip dans la catégorie « Producteur de musique de l’année », et l’animatrice Konnie Touré dans la catégorie « Personnel radio/TV de l’année ».