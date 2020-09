Togo : Nommée Premier ministre, les premiers mots de Victoire Dogbé

Faure Gnassingbé a procédé, le lundi 28 septembre, à la nomination de Victoire Dogbé en qualité de Premier ministre. Cette promotion n'a pas laissé sans émotion, cette dame technocrate.

Victoire Dogbé, en avant pour le leadership féminin

Le Togo est en crise politique et économique des dernières années. Cette tension entre les acteurs politiques togolais s'est d'autant accrue que les autorités, appuyées par la CEDEAO, tentent de trouver des portes de sortie. C'est dans cette quête que le Président Faure Essozimna Gnassingbé a nommé Victoire Dogbé à la tête du gouvernement en remplacement de Komi Selom Klassou.

Victoire Tomegah Dogbé, anciennement Ministre du Développement à la base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes, cumulativement avec ses fonctions de directrice de cabinet du président togolais, devient ainsi la première femme qui occupe cette fonction.

Loin d'être une novice, la nouvelle chef du gouvernement, à 60 ans révolus, est diplômée en économie et en marketing. Elle a travaillé au PNUD de 1999 à 2008 avant de répondre à l'appel de son pays pour intégrer le gouvernement de Gilbert Fossoun Houngbo.

En attendant la formation de son gouvernement, et son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale, le 1er octobre prochain, Victoire Dogbé exprime sa reconnaissance envers le Président Faure Gnassingbé. "Je mesure avec gratitude, la marque de confiance du Président de la République en me nommant Premier ministre. Je tiens à le remercier pour le choix historique d' une femme à la primature et pour son engagement à promouvoir le leadership féminin", a-t-elle tweeté.

Notons qu'avec ce nouveau gouvernement, le Togo entend relancer son économie mise en ruine par des années de crise sociopolique et la pandémie à coronavirus qui a eu un impact très négatif sur l'économie mondiale en générale en celle des pays en voie de développement en particulier.