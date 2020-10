Prix du cacao: Ouattara frappe un grand coup avant la présidentielle

Pour la campagne 2020-2021, le prix bord champ du kilogramme de cacao a été fixé à 1000 FCFA. C'est Alassane Ouattara, le chef de l' Etat ivoirien, qui a donné la nouvelle ce jeudi 1er octobre 2020, à l'occasion de l'édition 2020 de la Journée national du Cacao et du chocolat.

Campagne 2020-2021: Ouattara fixe le prix du cacao bord champ à 1000 FCFA/kg

Bonne nouvelle pour les producteurs de la filière Café-Cacao, en cette fin d'année 2020. Le prix bord champ du kilogramme de cacao pour la campagne 2020-2021, a été fixé à 1000 FCFA. C’est le président de la République, Alassane Ouattara, qui a lui-même, donné l’information ce jeudi 1er octobre 2020 à l’occasion de la Journée national du cacao et du chocolat (JNCC) qui se tient à Yamoussoukro.

Le chef de l’ État ivoirien avait déjà annoncé cette hausse du prix bord champ du kilogramme de Cacao lors de sa récente visite d’ État dans le département d’Arrah. « Nous allons annoncer le 1er octobre de très bonnes nouvelles concernant le cacao », avait-il déclaré. Chose promise, chose due. Ce prix bord champ annoncé depuis Yamoussoukro, faut-il le souligner, est en nette hausse par rapport à celui de l’année dernière qui était de 825 FCFA.

Le cacao constitue l’un des piliers de l’économie ivoirienne. Avec 40% de la production mondiale, la Côte d’Ivoire représente un peu plus de 40% du marché mondial, avec près de 2 millions de tonnes produites en moyenne chaque année. Cette matière représente ainsi 10 % du PIB ivoirien, 40 % de ses recettes d'exportation, et fait vivre 5 millions de personnes, soit environ un cinquième de la population ivoirienne, selon la Banque mondiale. La Côte d’Ivoire a lancé, mardi 22 septembre, la construction de deux nouvelles usines de transformation du cacao à Abidjan, la capitale économique, et à San Pedro.

Ce nouveau prix bord champ du cacao, qui intervient à moins d'un mois de l'élection présidentielle du 31 octobre, constitue un sacré coup de maître de la part du chef de l'Etat sortant, candidat à sa propre succession.