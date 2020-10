Le chanteur Awadi à Ouattara : "Tu as fait deux mandats, tu dégages"

Didier Awadi est connu pour ne pas avoir la langue de bois. Invité de la libre d'antenne de l'émission Couleurs Tropicales, animée par Claudy Siar et diffusée sur RFI, le rappeur sénégalais a craché ses vérités à Alassane Ouattara et Alpha Condé, tous les deux candidats pour un 3e mandathttps://www.afrique-sur7.fr/443431-election-fondation-kofi-annan-alarme respectivement en Côte d'Ivoire et en Guinée.

Awadi crache ses vérités à Ouattara et Alpha Condé

Né à Dakar, au Sénégal, en 1965, Didier Awadi est une icône du rap africain. Il s'est fait connaitre par l'intermédiaire de Positive Black Soul (PBS), le duo formé avec Doug E Tee en 1989. Des années plus tard, Awadi ne manque aucune occasion pour critiquer les dirigeants africains à travers ses chansons, mais aussi au cours des programmes télé ou radio auxquels il prend part.

Mercredi 30 septembre 2020, il était l'invité de Claudy Siar dans le cadre de La libre antenne de l'émission Couleurs Tropicales de RFI. Abordant la question du 3e mandat en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et en Guinée, l'artiste-chanteur a dit ses quatre vérités à Alpha Condé et Alassane Ouattara. "Guinée-Côte d'Ivoire, 3e mandat, c'est une insulte à l'intelligence des gens. Il ne faut pas qu'on joue avec des textes. Ces textes n'ont rien à voir. C'est une question de morale d'abord", a soutenu Awadi.

Le lauréat du prix RFI Musiques du Monde 2003 a enfoncé le clou. "Les jeux sur les textes, c'est une insulte pour l'intelligence pour tous ces peuples. Tu as fait tes deux mandats, tu dégages. Il faut arrêter de prendre les Africains pour des imbéciles et penser qu'on est le seul à pouvoir régler le problème d'un pays qui a des millions d'habitants", a-t-il dénoncé. Didier Awadi a une forte influence sur la jeunesse qu'il a su convaincre par son style engagé. Il passe treize ans au sein de PBS avant de s'engager dans une carrière solo.