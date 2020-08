Noël Dourey attaque Meiway, Claudy Siar prend position

Dans son opposition à un 3e mandat présidentiel d'Alassane Ouattara, Meiway vient d'obtenir le soutien de Claudy Siar. Dans un texte publié sur les réseaux sociaux, le célèbre animateur de l'émission Couleurs Tropicales a salué le courage du chanteur ivoirien.

Meiway félicité par l'animateur Claudy Siar

Frédéric Ehui Meiway, plus connu sous le nom Meiway, est farouchement opposé à un probable 3e mandat d'Alassane Ouattara. Le créateur du zoblazo n'a pas mis de gants pour demander au président ivoirien de surseoir à son projet de briguer un autre mandat présidentiel. "Excellence monsieur le président de la République de Côte d’Ivoire, M. Alassane Ouattara, je viens de suivre l’intervention télévisée qui confirme votre candidature à un troisième mandat aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien", avait lancé Meiway sur son compte Instagram. L'artiste-chanteur a poursuivi en notant qu'en "succombant à la tentation et à l’éternité politique", le président du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) risque "de faire sombrer la Côte d’Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais".

La sortie du professeur Awolowo a été diversement appréciée. Noël Dourey et Fadel Dey, des chanteurs ivoiriens, ont dénoncé les propos du génie de Kpalêzo. Mais pour Claudy Siar, il faut saluer "le courage d'un citoyen au-dessus de tout soupçon".

"Que l’on soit d’accord ou pas, soyons admiratifs du courage de @meiwayofficiel qui, en évoquant les éléments fondamentaux de la fragile démocratie ivoirienne, ne pose pas un acte partisan. Il ne soutient pas un camp face à un autre. Il est un simple citoyen ivoirien soucieux de l’avenir de son pays", a lâché Claudy Siar sur les réseaux sociaux.

Selon le "leader de la génération consciente", Meiway plaide la cause de la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui pour demain, en rappelant les douleurs du passé lorsque les règles établies, la parole donnée n’ont pas été respectées. On peut le dire, Meiway vient là d'obtenir un soutien de taille dans sa prise de position contre un 3e mandat de l'actuel chef de l'État.