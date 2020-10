Kouadio Maryline, Miss Côte d’Ivoire 2020, rattrapée par son passé

Quelques heures seulement après avoir été élue Miss Côte d’Ivoire 2020, Kouadio Maryline est au coeur d'un scandale.

Des photos compromettantes de la Miss Kouadio Maryline, publiées sur la toile

A peine élue Miss Côte d'Ivoire 2020, la belle Kouadio Maryline se retrouve au cœur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux. Quelques heures seulement après avoir été sacrée reine de la beauté ivoirienne, plusieurs photos et vidéos de la Miss et de son petit ami, ont été publiées sur la toile. Le jeune homme se plaignait d'ailleurs de ne plus avoir des nouvelles de sa dulcinée après sa consécration.

Des proches de la Miss sont aussitôt montés au créneau pour apporter des précisions sur cette supposée relation. Il se raconte que la Miss n'était plus en couple avec le jeune homme surnommé Sultan Le transitaire; et ce, depuis plusieurs mois. Dans la foulée, un message attribué à ce dernier a été relayé par la célèbre page people First Magazine.

'''Je ne suis en aucun cas embrouillé. Moi je sais déjà que c'est ma copine et on a passé des années ensemble dans la joie comme dans l'amertume. Alors pour un simple titre, elle n'osera jamais m'abandonner parce que c'est l'amour, et l'amour ça se vit, l'amour c'est jusqu'à la gare. Et aussi je profite pour informer mes proches que les photos et les vidéos qui circulent partout sur la toile, je ne suis ni auteur ni à la tête de ce chantage. Ça pourrait être le travail des frustrés et des jaloux. Merci (...) Une fois de plus, félicitations à toi mon bb, ma raison de vivre Maryline. Que Dieu t'accompagne dans cet honorable et valeureux titre..'', a-t-il confié.

De son côté, la Miss Kouadio Maryline ne n'est pas encore prononcée sur cette affaire. Cependant, les spéculations vont bon train sur la toile. Même si de nombreux internautes sont convaincus de la relation amoureuse qui a existé entre ces deux jeunes gens, plusieurs d'entre eux estiment qu'elle ne pourra pas prospérer.

On espère toutefois que ce scandale n'aura pas un impact négatif sur le mandat de la nouvelle reine de la beauté ivoirienne.