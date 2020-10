Meeting d'Anono : Blé Goudé aux militants du Cojep «Braaavoooo!!!»

Charles Blé Goudé a tenu son pari d'organiser un grand rassemblement de ses partisans pour appeler au report de l'élection présidentielle. Au terme de ce meeting d'Anono, qui a tenu toutes ses promesses, le président du Cojep a félicité tous ceux qui ont répondu à son appel.

Charles Blé Goudé : « Quand la détermination et la conviction fusionnent »

Samedi 2 octobre 2002, les Ivoiriens ont encore en mémoire le giga meeting organisé par Charles Blé Goudé, Place de la République, pour opposer une « résistance aux mains nues » contre les forces rebelles qui attaquaient le pouvoir d'alors, dirigé par Laurent Gbagbo. Et depuis, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) n'a cessé de perpétuer cette tradition à travers d'autres meetings et manifestations à cette date. Ce 3 octobre 2020, le stade d'Anono à Abidjan a été le théâtre d'un meeting organisé en duplex de La Haye pour « demander le report des élections ».

Le jour de cette grand-messe, Charles Blé Goudé a tout d'abord pris part à une messe d'actions de grâce, organisée à sa demande à La Haye pour « dire merci à Dieu et lui confier la Côte d'Ivoire ». Celui que des Ivoiriens ont surnommé « Le Général de la rue » était par ailleurs en direct sur toutes ses plateformes des réseaux sociaux pour permettre une large diffusion de ce meeting.

Au terme de ce grand rendez-vous qui a tenu toutes ses promesses, le filleul de Laurent Gbagbo s'est voulu reconnaissant de tous ceux qui ont répondu à son appel. « Merci d'avoir choisi la vie, merci d'avoir choisi le report », a lancé Blé Goudé Charles sur sa page Facebook. Avant de préciser : « Quand la détermination et la conviction fusionnent, ça donne une grande mobilisation. Félicitations, braaavooo. » Dans un élément vidéo, accompagné d'images, le ministre de la Jeunesse du dernier gouvernement de Gbagbo a lancé à ses partisans : « Ensemble, nous irons loin. »

Hanny Tchelley, ancienne membre de la galaxie patriotique, a par ailleurs commenté : « Ouais ! Ce n’était pas du jeu ! Quelle mobilisation ! Et toutes et tous en blanc ! Bravo au Cojep, bravo au peuple qui choisit la vie, bravo à toi mon Youayou. Tu es un chef. »