Affaire "il n'y aura pas d'élection": KKB répond à Guillaume Soro

Kouadio Konan Bertin (KKB) a apporté la réplique à Guillaume Kigbafori Soro et l'opposition ivoirienne qui soutiennent que l'élection présidentielle ne se tiendra pas le 31 octobre 2020. Le candidat indépendant, invité de la télévision France 24, a précisé que le scrutin devrait se dérouler au nom du respect de la Constitution.

KKB déterminé à prendre part à l'élection présidentielle

"S'il y a élection, c'est que nous sommes dans l'élection. Écrivez que Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Tant qu'on n’est pas candidat, l'élection n'aura pas lieu", avait lancé le député de Ferké lors d'une conférence de presse le jeudi 17 septembre 2020 à l'hôtel Le Bristol de Paris. L'ex-président de l'Assemblée nationale a fait savoir que le scrutin n'aura pas lieu le 31 octobre. À côté de l'ancien chef rebelle, les opposants ivoiriens veulent forcer Alassane Ouattara à reporter les élections. Il s'agit pour les adversaires politiques du président sortant d'obtenir la dissolution du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante (CEI), mais également le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara qui représente le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), l'audit international de la liste électorale issue de l'enrôlement de juin-juillet 2020, la libération de tous les prisonniers politiques et le retour des exilés, avec à leur tête Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Noël Akossi Bendjo.

Pour Kouadio Konan Bertin, rien ne saurait justifier le report de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. KKB l'a fait savoir devant les caméras de France 24. L'ancien député de Port-Bouët estime que le scrutin "devrait avoir lieu si on est républicain et qu'on est attaché à la Constiution".

"On doit savoir que la Constitution de notre pays consacre le quinquennat et le 31 août prochain, c'est le dernier jour du mandat de M. Alassane Ouattara. C'est cette date-là qu'a choisi notre Constitution pour que nous puissions aller aux élections pour renouveler les instances présidentielles", a justifié KKB.

Kouadio Konan Bertin a été investi le dimanche 4 octobre 2020 au Palais de la culture de Treichville et est certain de battre le président sortant dans les urnes. Toutefois, KKB a été exclu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d'Henri Konan Bédié pour "insoumission" et "indiscipline".