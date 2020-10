Investiture de KKB : Un proche de Guillaume Soro fait des révélations

Candidat à la présidentielle du samedi 31 octobre 2020, Kouadio Konan Bertin (KKB) a été investi dimanche au Palais de la culture d'Abidjan-Treichville. L'ancien président de la jeunesse du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) s'est félicité de la mobilisation massive de ses militants. Mais pour El Hadj Mamadou Traoré, un proche de Guillaume Kigbafori Soro fait des confidences sur l'organisation de la cérémonie d'investiture de l'ex-député de Port-Bouët.

Des militants RHDP au meeting de KKB ?

Investi dimanche 4 octobre 2020, Kouadio Konan Bertin est convaincu de sa victoire à l'élection présidentielle. "Il est à craindre que ce scrutin soit le pauvre remake du film qui a plongé notre pays dans les affres de la guerre civile. Même casting, même scénario, même mise en scène : tout est en place pour un nouveau film d’horreur pour notre pays", a déclaré KKB lors de son allocution.

Profitant de l'occasion, le candidat indépendant a lancé des piques contre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dirigé par Henri Konan Bédié. "Ma famille politique a été muselée par quelques hiérarques du PDCI qui par peur de perdre leurs privilèges ont interdit tout débat démocratique interne. Le candidat de ce parti n’a hélas ! aucun projet. C’est une candidature de revanche avec pour objectif la pure et simple restauration d’un pouvoir perdu. Tournant le dos aux enseignements de son créateur ce parti s’éloigne de l’exigence d’union du peuple ivoirien ; il cherche à diviser, à cliver, il promeut l’affrontement là où la concorde démocratique s’impose", a enfoncé KKB.

El Hadj Mamadou Traoré, un fidèle compagnon de Guillaume Kigbafori Soro, a craché sur l'investiture de Kouadio Konan Bertin. "KKB a fait le plein de la salle où il faisait son investiture. Des bus et des gbaka ont été mobilisés pour la circonstance. J'ai vu parmi ceux qui étaient à son investiture beaucoup de mendiants du Restaurant", a révélé ce cadre de Générations et peuples solidaires (GPS). Il a révélé que le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a convoyé des militants afin de faire salle comble pour "démontrer à l'opinion nationale et internationale qu'il est un candidat de poids. Histoire de chercher à légitimer la candidature et la victoire de leur gourou.