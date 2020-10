3e mandat : Macky Sall s'attire la foudre des proches de Ouattara

Macky Sall, même s'il ne s'est pas officiellement opposé à un 3e mandat d'Alassane Ouattara, le président de la République du Sénégal est soupçonné par l'entourage du chef d'État ivoirien d'oeuvrer en sourdine contre la candidature du patron du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), la coalition au pouvoir. Du coup, la tension est montée entre les deux personnalités politiques, nous apprend Africa Intelligence.

Macky Sall, opposé au 3e mandat d'Alassane Ouattara ?

Alassane Ouattara veut coute que coute demeurer au Palais présidentiel au soir du 31 octobre 2020. Alors qu'il avait voulu se retirer de la scène politique à la fin de son second mandat, le président ivoirien est revenu sur sa décision à la mort du candidat désigné du RHDP, Amadou Gon Coulibaly, le 8 juillet 2020, des suites d'un malaise cardiaque. En effet, l'ancien Premier ministre qui devait porter haut les couleurs des houphouëtistes à la présidentielle est subitement décédé. Pour le chef de l'État, il n'était pas question de porter son choix sur une autre personnalité de son parti politique.

Quand ses proches lui demandent de se porter candidat, Alassane Ouattara n'hésite pas. De l'autre côté, l'opposition ivoirienne se braque et dénonce une candidature illégale et illégitime du président sortant. Depuis, la tension est tendue dans le pays et des manifestations contre le 3e mandat de l'ex-directeur général adjoint du FMI (Fonds monétaire international) ont fait plusieurs morts dans des localités du pays.

Selon Africa Intelligence, Macky Sall voit d'un mauvais oeil la candidature d'Alassane Ouattara. Le média français nous fait savoir que des proches du président ivoirien sont convaincus que le Sénégalais tire les ficelles pour empêcher son homologue ivoirien de briguer un 3e mandat. Notre source indique c'est ce qui a conduit Alassane Ouattara a s'opposer à la nomination de Macky Sall en qualité de médiateur de la CEDEAO au Mali. Le numéro un sénégalais aurait même abordé la possibilité d'un report de l'élection présidentielle ivoirienne avec Emmanuel lors d'un entretien à l'Élysée. En tout, dans l'entourage d'Alassane Ouattara, l'on se méfie de Macky Sall.