People : Accusée de vol, la chanteuse Josey rougit de colère

Accusée d'avoir volé un projet d'événements, la chanteuse ivoirienne Josey est très rapidement montée au créneau pour dire sa part de vérité.

Josey accusée d'avoir volé un projet

Après son émouvant témoignage sur les difficultés qu'elle a rencontrées en 2019, la belle chanteuse ivoirienne, Josey Priscille, est une fois de plus montée au créneau dans la soirée de jeudi pour, cette fois ci, apporter des précisions sur une affaire vol de projet. En effet, Josey a affirmé avoir été accusée par une dame d'avoir volé un projet relativement à un événement qui devrait normalement se tenir, ce samedi 10 octobre. Josey, ayant récemment publié une vidéo dans laquelle elle confirmait sa présence à cet événement, a donc tenu à dire sa part de vérité.

"J'ai été contacté pour un événement prévu pour le 10 octobre. Mon manager est allé rencontrer les organisateurs, ils sont tombés d'accord sur certains principes, ils ont encaissé un accompt du cachet. Et je devais faire une vidéo pour confirmer ma présence, et la publier sur ma page. Chose que j'ai faite. Mais, cet après-midi, mon manager m'avertit que l'événement du 10 octobre est annulé... Et après, on m'envoie le lien d'une vidéo où il y a une dame qui dit que j'ai volé son projet", a expliqué l'auteur du titre "On fait rien avec ça" dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Avant d'ajouter : "Qu'elle sache que j'ai été contactée par les organisateurs d'un spectacle qui avait besoin d'un artiste. Je n'étais pas à leur réunion, je ne sais pas pourquoi ils ont reportė. Moi, je venais juste pour chanter parce c'est ça mon travail... Je souhaiterais qu'elle arrête de m'insulter. Qu'elle règle ce problème avec les organisateurs."

L'ex-copine de Serey Dié est même revenue à la charge via un autre message posté sur sa page. Elle a cette fois-ci craché ses vérités à la plaignante. "Même, ce que je devais dire ce jour pour annoncer ma présence m’a été envoyé par les organisateurs via mon manager. Donc, qu’on se lève pour crier en vidéo que je me promène partout pour faire la promotion de cet événement... Je suis un peu perdue. En quoi le fait qu’on vous ai volé un projet m’implique dans le vol ou fait de moi un receleur ?" a-t-elle interrogé.Puis, de poursuivre : "Je ne sais même pas qui sont les organisateurs. Il était du rôle de mon manager de les rencontrer, vu qu’ils étaient tombés d’accord.... On a juste remplis nos parts de contrats. Vous pensez être la seule à être fâchée ? Mais, nous aussi avons annulé et perdu des dates pour cet événement. Vous pensez que c’est un jeu ?... Mais bon ça, vous vous en foutez. Vous préférez que je vous aide à dénoncer des personnes avec qui vous avez des problèmes ?"