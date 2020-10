Insultée à cause de son corps et son ventre, Josey a failli perdre la vie

La talentueuse et célèbre chanteuse ivoirienne, Josey, a fait des révélations sur la difficile situation qu’elle dit avoir vécue l’année dernière en 2019.

Josey raconte ses moments de douleurs: ''J’aurais pu ne pas me relever de ce lit"

La belle et ravissante chanteuse ivoirienne, Josey, considérée comme l’une des porte-flambeaux de la musique féminine en Côte d’Ivoire, a vécu une année 2019 très compliquée. A travers des messages publiés sur les réseaux sociaux jeudi 8 octobre 2020, l’ex copine de Serey Dié a fait des révélations qui, jusque-là, étaient méconnues du grand public.

‘’Un an jour pour jour … Le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie en 2019. Ce jour-là, je sortais de la Polyclinique de L’Indénié suite à une intervention chirurgicale. Intervention qui visait à m’enlever une hernie ombilicale. J’aurais pu ne pas me relever de ce lit parce qu’au cours de cette même année, j’en étais à ma deuxième opération, la 1ère était pour m’enlever un kyste ovarien‘’, s'est souvenue Josey.

L'auteure du titre à succès ‘’Diplôme’’ s’est attaquée à ses nombreux détracteurs qui lui profèrent régulièrement des injures sans connaître réellement ses souffrances quotidiennes.

‘’Avant d’insulter mon corps et mon ventre, ayez la décence de porter mes souliers, histoire de savoir ce qui se passe. Je montais sur scène et je dansais, et les fans étaient contents et je faisais des photos, mais juste après, je me tordais de douleurs et il me fallait 2 à 3 heures pour que la douleur passe et que j’arrive à me tenir débout correctement’’, a indiqué Josey.

Puis la chanteuse d'ajouter: ‘’Des jours après, on voit vos commentaires méchants sur les réseaux sociaux. Si vous aviez une vague d’idées de ce qu’on traverse parfois, vous seriez plus humains. Je ne cherche aucune compassion. Je n'en ai pas besoin. Mais vous devriez comprendre à la fin de la journée, que la méchanceté gratuite n’a jamais rendu riche’’.