Damana Pickass persiste et signe: "NON au 3ème mandat de Ouattara"

Exilé au Ghana depuis la chute de Laurent Gbagbo en avril 2011, Damana Pickass suit de près l’actualité socio-politique ivoirienne. Dans la déclaration ci-dessous, le vice-président du FPI appelle à une mobilisation générale de l’opposition pour dire non à la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel.

Meeting de l’opposition: Damana Pickass, exilé pro Gbagbo, veut une mobilisation « jamais égalée »

Cela fait maintenant trente ans que nous sommes persécutés, pressés, opprimés par un seul individu, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur est apparu par effraction sur la scène politique en pleine crise économique et sociale, en 1989-1990, en fin de règne d'un Houphouet Boigny vieillissant et malade. Depuis lors, M. ADO a tout obtenu politiquement par la force et la violence. Son accession au pouvoir s'est faite au prix officiel de 3000 morts lors d'une crise post-electorale dont nous n'avons pas encore soldé tous les comptes. Les Ivoiriens l'ont cependant laissé régner 10 ans sans problèmes majeurs et dans la soumission.

Après ce règne sans partage et au moment où tout le monde pense qu'il allait nous laisser respirer maintenant parce qu'il aura tout eu et tout fait dans ce pays, le voilà qui revient de plus belle. Cette fois ci pour s'octroyer illégalement un 3ème mandat. Mais dans la réalité M. Ouattara veut s'établir président à vie sur la Côte d'Ivoire au mépris de la constitution et de la morale car il n'envisage sa présence en Côte d'Ivoire qu'exclusivement à la tête de la Côte d’Ivoire. Ce monsieur ne peut pas vivre dans ce pays tant qu'il n'en est pas le président, et si nous voulons la paix, nous devons nous soumettre à ses desideratas.

Ce chantage est devenu intolérable. Ces menaces à tout un peuple durant autant d'années sont devenues inacceptables et ne seront pas acceptées. Trop c'est trop !!! C'est une question de dignité individuelle et nationale. C'est pourquoi, ce samedi 10 octobre 2020, TOUS, Hommes, Femmes, Jeunes, Comme un seul homme, dans une mobilisation extraordinaire, jamais égalée, nous devons remplir le stade Houphouët-Boigny pour ce rassemblement pacifique historique. Il s'agit de dire OUI à la démocratie et à l'état de droit; OUI au retour du président Laurent GBAGBO et du ministre Blé Goudé; NON au 3ème mandat de Ouattara; OUI à des élections justes, équitables, inclusives, etc. Côte d'Ivoire, si le Mali et le Burkina Faso l'ont fait alors tu peux aussi le faire.

Damana Adia Pickass

Exilé politique