Côte d'Ivoire : Inauguration du premier “ Glovo center de Yopougon ”

Glovo, leader du marché de la livraison à la demande en Côte d’Ivoire, a inauguré jeudi son premier Centre pour les ‘Glovers’ (les livreurs indépendants) à Yopougon à l’occasion du “Glovo Social Impact day” (journée de l’impact sociétal).

C’est Ana De Vicente Lancho, chef du bureau économique et social de l’ambassade d’Espagne en Côte d'Ivoire, qui a procédé à l’inauguration de la bâtisse. Ce centre est la concrétisation d’un des trois piliers de l’engagement sociétal de Glovo. Celui de permettre aux livreurs indépendants de préparer leurs projets professionnels post-Glovo grâce à des formations, un accompagnement personnalisé et du matériel à leur disposition. Ce centre est également un lieu de support et de repos pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles.

« Nous sommes extrêmement fiers aujourd’hui de poser une nouvelle pierre à notre engagement sociétal. Ce centre répond à une vraie demande de la part des livreurs indépendants et est donc un axe d’action naturel pour Glovo: nous souhaitons agir dès aujourd’hui afin d’assurer une carrière professionnelle pérenne aux Glovers », s’est rejouie Maguelone Biau, directrice générale de la representation ivoirienne de l'entreprise.

Au delà de ce projet, a-t-elle révélé, l’entreprise s’engage sur deux autres piliers sociétaux. A savoir « la gestion du gaspillage alimentaire en livrant gratuitement les invendus de certains restaurants à plusieurs ONG, et l’économie circulaire en convertissant nos sacs de livraison en trousses, cartables et autres objets utiles pour limiter notre impact sur l’environnement. Ainsi, à notre échelle, nous essayons d’agir pour rendre notre impact sur la société aussi positif que possible », a-t-elle expliqué.

« Nous sommes particulièrement fiers de la démarche de développement durable engagée par les équipes de Glovo en Côte d’Ivoire, qui met en évidence le triple potentiel de création de valeur, non seulement économique mais aussi social et environnemental », a renchéri Sébastien Pellion, Responsable des projets d’Impact Social, présent à Abidjan pour l’occasion.

Ce Glovo center est un premier pas tangible de l’engagement sociétal du leader en Côte d’ivoire du marché de livraison à la demande. Il sera suivi d’autres initiatives: l’entreprise est d’ailleurs à l’écoute des projets sur lesquels elle pourrait intervenir afin de renforcer son impact sociétal au niveau local.