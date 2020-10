Affaire "Gnamien Konan menacé d'enlèvement" : Du nouveau !

Dans une publication sur la toile, on a appris que Gnamien Konan, le fondateur de la Nouvelle Côte d'Ivoire (NCI), est menacé d'enlèvement par l'actuel régime. L'ex-directeur des douanes a brisé le silence sur cette affaire.

Gnamien Konan : "je ne suis engagé dans aucun projet de coup d’Etat"

"Des informations concordantes et insistantes font état d'un enlèvement imminent du Général Gnamien Konan par le régime Ouattara ! Rassurez le régime RHDP que notre leader n'a rien contre leur mentor, son combat, c'est pour le bien et le bonheur des Ivoiriens ; qu'il renonce à son projet anticonstitutionnel de 3e mandat ! Nous ne fléchirons point ! ", avait alerté la Nouvelle Côte d'Ivoire, le parti politique fondé par l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au lendemain de cette publication sur les réseaux sociaux, le concerné est monté au créneau pour faire des précisions.

Gnamien Konan a déclaré sur sa page Facebook qu'une "personne digne de foi" lui a recommandé de quitter son domicile, car son nom "figure sur une liste de personnes à enlever dans les 48 h". "Je réaffirme ici haut et fort que je suis non violent. Je ne suis pas armé et je ne suis engagé dans aucun projet de coup d’Etat. Je suis député, président d’un parti politique qui ambitionne de prendre le pouvoir d’Etat par les urnes, rien que par les urnes", a clarifié le politicien ivoirien. Poursuivant, Gnamien Konan a cru bon de préciser sur sa légitimité tire sa source dans les services rendus à l'Etat de Côte d'Ivoire aux différentes responsabilités qu'il a assumées.

"Je n’ai ni le profile d’un activiste encore moins d’un putschiste. Je ne suis pas un homme fabriqué. Rien ne m’a été donné. Le premier, à avoir rendu publiques les recettes d’une régie financière, c’est moi", a laissé entendre l'opposant ivoirien, qui soutient qu'il n'est pas dangereux.