Commissariat de Tampy : le brigadier Briga est décédé

Le Burkinabè Simon Pierre Nikiema, plus connu sous le nom de Briga, est décédé dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 octobre 2020. L'acteur de la série à succès Commissariat de Tampy a poussé son dernier souffle suite à une maladie. La mauvaise nouvelle a été confirmée par les médias locaux.

Briga quitte définitivement le Commissariat de Tampy

Les amoureux de la série télévisée Commissariat de Tampy ne verront plus le rire particulier de Simon Pierre Nikiema ou si vous préférez Briga. En effet, l'acteur burkinabè a quitté la scène et s'est éclipsé à jamais. L'acteur burkinabè est décédé dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 octobre 2020 des suites d'une maladie. Cet agent des impôts, Briga débute sa carrière en 1966 par le théâtre. Au Burkina Faso, il a énormément contribué du théâtre forum et du théâtre pour le développement. Simon Pierre Nikiema a joué un rôle prépondérant dans la création et le développement de l'Atelier théâtre burkinabè (ATB) aux côtés de Prosper Compaoré.

Briga s'est illustré dans plus d'une dizaine de films, mais c'est la série Commissariat de Tampy qui le rendra célèbre. Ce film, tourné au siège de la production Faso Films, à Gounghin, un quartier populaire de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a été créé par Missa Hébié. La série retrace les enquêtes menées par l'équipe du commissariat de Tampy dans une ambiance humoristique. Inspecteur Mouna (Samira Sawadogo), inspecteur Rock (Sekou Oumar Sidibé), agent Oyou (Eugène Bayala), Chocho (Joseph Tapsoba), Briga (Simon Pierre Nikiema) ont su convaincre les téléspectateurs par leur talent d'acteurs.

Briga, le brigadier de police du Commissariat de Tampy, avait réussi à capter l'attention du grand public avec sa phrase clé qu'il prononçait à la fin de chaque épisode de la série : "Au Commissariat de Tampy, tout finit par se savoir."