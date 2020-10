3e mandat : Ouattara déterminé, ce qu'il a confié à Kandia Camara

Alassane Ouattara tient à demeurer au Palais présidentiel au soir du 31 octobre 2020. Kandia Camara vient de se voir confier une nouvelle mission par le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). En effet, la secrétaire générale du Rassemblement des républicains (RDR) a rejoint l'équipe de campagne du chef de l'État. Quelle est la mission qui lui a été assignée ?

RHDP, Kandia Camara nommée directrice nationale de campagne chargée des femmes

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) se prépare activement pour la bataille de la conquête du pouvoir d'État. Dans une atmosphère de vives contestations, Alassane Ouattara n'entend pas se laisser distraire par les manifestations de l'opposition ivoirienne et se dirige inexorablement vers l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les adversaires politiques du chef de l'État contestent sa candidature et exigent la dissolution du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante (CEI), tout comme l'audit international de la liste électorale et le retour des exilés politiques, notamment l'ancien président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) Guillaume Kigbafori et Akossi Bendjo, ex-maire de la commune du Plateau. Samedi 10 octobre 2020, l'opposition a organisé un meeting de contestation contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara au stade Félix Houphouët-Boigny.

C'est dans cette atmosphère que Kandia Camara a été nommée par Alassane Ouattara en qualité de directrice nationale de campagne chargée des femmes. La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a annoncé la nouvelle depuis la localité de Gbon, dans le Nord du pays, le samedi 10 octobre au cours d'une réunion avec les femmes, comme le rapporte l'Agence ivoirienne de presse (AIP).

Kandia Camara a demandé aux femmes du RHDP de se tenir prêtes pour le vote du 31 octobre tout en recommandant aux jeunes de s'engager pleinement pour la victoire d'Alassane Ouattara à l'issue du scrutin présidentiel.