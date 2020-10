Ouattara remporte le bras de fer face à l'opposition, ce qui s'est passé

L’élection présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d’Ivoire sera transparente, crédible et inclusive. C’est l’assurance donnée par le président Alassane Ouattara au terme de la mission conjointe menée par la délégation CEDEAO-UA-UN, en terre ivoirienne depuis le dimanche 4 octobre 2020.

Les recommandations de la mission conjointe CEDEAO-UA-NU- aux acteurs politiques ivoiriens : Ouattara serein

« La mission conjointe s’est félicitée de l’engagement et de la volonté des autorités à promouvoir une élection inclusive, transparente, crédible et apaisée en Côte d’Ivoire. Elle s'est également félicitée des progrès réalisés dans la préparation des differents volets techniques pour une élection présidentielle dont les résultats seraient acceptés de tous», peut-on lire dans le communiqué final de la mission conjointe.

Pouvoir et opposition politique peinent à s'entendre sur les conditions d'organisation d'une élection transparente, inclusive et apaisée le 31 octobre 2020. Pendant que l'opposition milite pour un report du scrutin présidentiel, le pouvoir, lui, entend respecter le délai prévu par la Constitution.

Le 10 octobre prochain, un giga meeting est organisé par les partis de l’opposition pour dénoncer la candidature à un troisième mandat, du président Alassane Ouattara. Ce meeting qui marquera le début de la "désobéissance civile" lancée par Henri Konan Bédié, est très suivi de près.

«La mission conjointe a exprimé sa vive préoccupation quant à l’absence de confiance entre les acteurs politiques ivoiriens», alerte la mission conjointe CEDEAO-UA-NU. Celle-ci condamne les actes de violence et les discours de haine à relent communautaire, constatés dans la compétition politique ces derniers jours.

Pour éviter tout enlisement de la situation, la mission invite l'ensemble des parties prenantes à favoriser le dialogue et à s’engager pour l’organisation et la tenue d'une élection inclusive, transparente, crédible et respectueuse des droits de l'homme.

Au sujet de la Commission électorale indépendante (CEI), l’un des principaux points de discorde entre pouvoir et opposition, la mission invite à la poursuite des rencontres avec les différents candidats afin de trouver des solutions aux points en suspens.

Elle a par ailleurs informé qu'elle déploiera des observateurs électoraux de la CEDEAO et de l'Union Africaine dans le cadre de l'élection du 31 octobre 2020 afin d'en garantir la crédibilité.